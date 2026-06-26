Gorący weekend w Krakowie. Sprawdź, gdzie wypocząć nad wodą

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Przed mieszkańcami Krakowa wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury, dlatego warto już teraz zaplanować, gdzie można się ochłodzić i aktywnie wypocząć nad wodą. Sprawdziliśmy, które kąpieliska, baseny i wodne atrakcje są już otwarte.

Przed nami upalny weekend w całej Polsce. Jak przetrwać ten trudny czas? Sprawdź, gdzie wypocząć nad wodą w Krakowie.

Przylasek Rusiecki – bezpieczny wypoczynek nad wodą

Jednym z najpopularniejszych miejsc na mapie letnich atrakcji Krakowa jest Przylasek Rusiecki. Kąpielisko działa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a bezpieczeństwa osób korzystających z akwenu pilnują ratownicy wodni.

"Bezpieczeństwo osób korzystających z akwenu zapewnią ratownicy wodni od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 9.00 do 17.00" – informują organizatorzy.

Bagry – kąpielisko w sercu miasta

Park Bagry Wielkie to kolejna propozycja dla tych, którzy chcą się ochłodzić w upalne dni. Od 18 czerwca codziennie w godzinach 10.00–18.00 można korzystać z bezpłatnego kąpieliska.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy, a sezon kąpielowy potrwa tutaj aż do 6 września.

Basen Wandzianka – sport i relaks na świeżym powietrzu

Miłośnicy pływania mogą wybrać się na odkryty basen Wandzianka, który znajduje się przy ul. Bulwarowej 39, tuż obok Zalewu Nowohuckiego.

Sezon rozpoczął się 19 czerwca i potrwa przez całe lato. Basen jest czynny codziennie od 10.00 do 19.00, oferując zarówno możliwość relaksu, jak i aktywnego wypoczynku.

Zakrzówek – kąpielisko z limitem miejsc

Kąpielisko Zakrzówek również zostało otwarte 27 czerwca. W tym roku obowiązują jednak nowe zasady – ze względu na niski poziom wody, na pomostach może jednocześnie przebywać maksymalnie 300 osób. Warto więc zaplanować wizytę z wyprzedzeniem, by uniknąć rozczarowania.

Wodny plac zabaw w parku Jordana – raj dla najmłodszych

Dla rodzin z dziećmi idealnym miejscem na ochłodę będzie wodny plac zabaw w parku Jordana.

Obiekt czynny jest codziennie od 10.00 do 20.00, a wstęp jest bezpłatny. Najmłodsi mogą korzystać z wodnych armatek, fontann i strumieni, które zapewnią im mnóstwo radości i ochłody w upalne dni.