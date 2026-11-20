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Na co dzień są: właścicielkami firm, menadżerkami, czy urzędniczkami - po godzinach wsiadają do Fiatów 126p, czyli popularnych Maluchów i podbijają rajdowe trasy. Zespół Ladies Rally Team z podkrakowskiego Czernichowa to ewenement na skalę światową: 19 kobiet, 9 załóg rajdowych i 9 samochodów - Fiatów 126p. Zawodniczki Ladies Rally Team opowiedziały o sobie i zespole w RMF FM w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej.

Wspólna pasja. „Motoryzacja łączy”

4 z 19 członkiń zespołu Ladies Rally Team wybrało się na wyprawę do Warszawy. Na błoniach pod Stadionem Narodowym opowiedziały naszemu dziennikarzowi o tym, jak zaczynały. Bo chociaż zespół jest w 100 proc. kobiecy, to okazuje się, że i panowie mają w nim swoje zasługi:

Na ten pomysł wpadli: Andrzej Górski i Piotr Jach. To było w 2024 roku podczas Rajdu Żubrów w Zakopanem. Panowie stwierdzili, że skoro im się udało, to dlaczego też nie namówić: córki, żony, ciotki, koleżanki, sąsiadki. Tak się zaczęło. Od jednej, dwóch, trzech, aż powstał cały team - opowiada Kasia Filipczak.

Spotkałyśmy się. Jeździłyśmy najpierw bardzo nieformalnie, w różnych grupach. Spotykałyśmy się również na innych eventach. Tak naprawdę w tym roku sformalizowałyśmy tę grupę. Powstało stowarzyszenie - dodaje Agnieszka Urbańczyk.

Na początku zespół działał amatorsko, a z czasem większość zawodniczek zrobiła specjalną licencję kierowcy rajdowego. To jeszcze czeka najmłodszą stażem członkinię Ladies Rally Team Lubę Kurek:

To jest oczywiście szereg treningów, szereg ćwiczeń zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Oczywiście zdanie testu i egzaminu. Robi to Polski Związek Motorowy (...) Myślę, że mnie zaskoczą na egzaminie - opisuje Luba.

Maluchy Ladies Rally Team

Motoryzacja - męski świat? „Udowadniamy, że jest inaczej”

Cztery członkinie zespołu, które z nami porozmawiały, oczywiście zajmują się nie tylko motoryzacją. Chociaż u Lubej Kurek to nie tylko pasja, ale i zawód - jako fleet menadżerka Luba zajmuje się dużym parkiem samochodowym i jest wiceprezeską Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Agnieszka Zastawny na co dzień jest urzędniczką, ale również od ponad 30 lat sędzią sportów samochodowych. Agnieszka Urbańczyk prowadzi z mężem firmę w branży konstrukcji stalowych, a Kasia Filipczak zajmuje się fotografią motoryzacyjną i marketingiem. Jak sama mówi, „wywodzi się z offroadu".

Wszystkie „Ladies” swoją obecnością w świecie motorsportu zadają kłam stwierdzeniu, że to wyłącznie męski świat. Chociaż oczywiście faceci wciąż w nim dominują:

Według danych statystycznych FIA z 2024 roku wśród wszystkich zawodników jest 5 proc. kobiet, czyli to jest naprawdę malutki procent. My stworzyłyśmy ten team po to, żeby pokazać innym kobietom, że tak naprawdę każda z nas może tego spróbować, obojętnie w jakim wieku jesteśmy, obojętnie jaki mamy zawód - podkreśla Kasia Filipczak.

Ladies Rally Team powstało też po to, żeby przełamać stereotyp tej „baby za kierownicą”, która się do tego nie nadaje. Udowodniłyśmy to już, jeżdżąc w tym sezonie trzy rajdy. Jeden z nich był naprawdę bardzo poważny i wymagający - to był 3. Rajd Legend w Polanicy-Zdroju - dodaje Agnieszka Zastawny.

Oprócz tego dziewczyny podkreślają, że chcą promować bezpieczną jazdę i odpowiedzialność na drodze.

Fiat 126p - motoryzacyjna legenda. Każdy ma historię z Maluchem

Flota Ladies Rally Team to 9 Maluchów. Trochę „mocniejszych” niż te fabryczne. Nasz maluszek ma powyżej 40 koni mechanicznych. To więcej niż te standardowe Maluchy, które wychodziły z fabryki. Te wychodzące z fabryki miały 24 konie mechaniczne, więc nasz maluch jest rajdowy. Tu wszystko czuć - opowiada Agnieszka Urbańczyk.

Do takiego Malucha można wlać Pb 95, ale preferowana jest benzyna 98-oktanowa. Podrasowany przed „Ladies” Fiat 126p rozwija prędkość około 140 km/h, co na trasach rajdów terenowych jest już całkiem solidną prędkością. Dlatego oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo:

W środku jest tak naprawdę goła blacha, jest przygotowana klatka bezpieczeństwa po to, żeby w razie wiadomo wypadku, czy jakiejś przewrotki, nic nie stało się ani kierowcy, ani pilotowi (...) Mamy fotele kubełkowe, sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Mamy również wzmocnione zawieszenie, bo to jest tutaj bardzo ważne - podkreśla Agnieszka.

Przystosowanie Malucha do rajdów samochodowych kosztuje ponad 10 tys. złotych. Ale, jak podkreślają dziewczyny, warto było zainwestować:

Jadąc do Warszawy stanęliśmy na stacji benzynowej. Na lawecie trzy Maluchy. Podjeżdża autokar, wysiadają dzieci i panie nauczycielki zapraszają: „Dzieci, robimy sobie tutaj zdjęcia. Klasa numer jeden (...) Klasa numer dwa. Zapraszam". I tak po kolei. (...) Reakcje ludzi są fantastyczne. Praktycznie każdy widząc Malucha przypomina sobie jakąś swoją cudowną historię z dzieciństwa. Czasami bardzo wesołe, czasami wzruszające - mówi Agnieszka Urbańczyk.