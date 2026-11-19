RMF24

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Od 1 grudnia na ulice Krakowa powraca streetbus – specjalny autobus oferujący pomoc osobom w kryzysie bezdomności i ubogim. W nadchodzącym sezonie zimowym zmieni się jednak formuła działania tej inicjatywy. Zrezygnowano z porannych i popołudniowych kursów, skupiając się na wieczornych postojach w trzech kluczowych lokalizacjach miasta.

Decyzja o zmianie harmonogramu streetbusa została podjęta po analizie danych z poprzedniego sezonu. Jak wynika ze statystyk, największym zainteresowaniem cieszyły się właśnie wieczorne kursy. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku z tej formy wsparcia skorzystało aż 5170 osób, podczas gdy poranne i popołudniowe przejazdy przyciągnęły odpowiednio 655 i 122 osoby.

Podczas wieczornych kursów rozdano 7291 kanapek oraz 591 sztuk odzieży, bielizny i innych niezbędnych artykułów, takich jak koce czy śpiwory.

Gdzie i kiedy można uzyskać pomoc?

W sezonie zimowym 2026/2027 streetbus będzie kursował codziennie, także w święta, w godzinach od 19:00 do 22:00.

Autobus zatrzyma się w trzech punktach miasta:

19:30–20:00 – Al. 3 Maja, przy Muzeum Narodowym (postój K+R BUS)

20:25–20:50 – przystanek „TAURON Arena Kraków” 05 przy Al. Pokoju

21:10–21:40 – Dworzec autobusowy „Podgórze SKA”

Każdy potrzebujący będzie mógł otrzymać ciepły posiłek, gorące napoje, odzież, koce oraz informacje o dostępnych formach wsparcia w Krakowie. Wszystkie świadczenia pozostają całkowicie bezpłatne.

Streetbus będzie kursował do końca lutego przyszłego roku. W zeszłym sezonie streetbus działał dłużej - od 1 października do 1 maja.