Deweloperzy przekażą część mieszkań miastu? Kandydatka na prezydenta Krakowa proponuje

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Kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa Daria Gosek-Popiołek proponuje, by deweloperzy realizujący inwestycje w ramach zintegrowanych planów inwestycyjnych przekazywali miastu co najmniej 15 proc. powstających mieszkań. Jej zdaniem rozwiązanie to mogłoby poprawić sytuację na krakowskim rynku mieszkaniowym.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Gosek-Popiołek mówiła, że „w Krakowie młodzi ludzie najczęściej żyją w pewnym układzie pół na pół: albo pół życia spłacają kredyt mieszkaniowy, albo połowę pensji przeznaczają na mieszkania”. Przekonywała, iż wysokie ceny mieszkań sprawiają, że młode rodziny coraz częściej wybierają życie poza centrum lub opuszczają miasto.

Kandydatka chce, aby uzyskanie przez dewelopera zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiązało się z przekazaniem części lokali do miejskiego zasobu. Jak tłumaczyła, deweloper otrzymuje w ten sposób przywilej pozwalający mu na większą inwestycję i wyższy zysk. Proponuję, żeby warunkiem podpisania takiej umowy, wyrażenia przez miasto zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, było przekazanie co najmniej 15 procent mieszkań do zasobu komunalnego – wyjaśniła polityk Lewicy.

Przy inwestycji obejmującej 1000 mieszkań oznaczałoby to przekazanie miastu 150 lokali. Mogłyby one trafić m.in. do nauczycieli i urzędników, których nie stać na zakup mieszkania lub znajdują się w luce czynszowej.

Takie mechanizmy, które nakładają na deweloperów pewne warunki, jeżeli chodzi o korzystanie z przywilejów, funkcjonują w wielu miastach i krajach europejskich, ale również (…) w Stanach, na przykład w Nowym Jorku – mówiła Gosek-Popiołek.

Według przedstawionych przez nią danych Kraków w latach 2009–2024 sprzedał ponad 8 tys. lokali komunalnych. Obecnie miejski zasób liczy 14 470 mieszkań, a na przydział oczekuje około 480 rodzin. Kandydatka postuluje także obniżenie kosztów najmu oraz wykupywanie przez miasto mieszkań od prywatnych właścicieli.

Kraków wybierze nowego prezydenta

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Do wyborów zgłoszono 24 komitety. Oprócz Darii Gosek-Popiołek (Lewica), w wyborach planują wystartować m.in.: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Jan Hoffman (jednego z inicjatorów majowego referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).