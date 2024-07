Marszałek małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron oraz radny Piotr Ćwik zostali zawieszeni w prawach członków PiS. Informacje te potwierdził Ryszard Terlecki. Wiceszef parlamentarnego klubu PiS uczestniczy we wtorkowej sesji nadzwyczajnej sejmiku województwa, zwołanej na wniosek KO. Radni mają podjąć piątą próbę wyboru marszałka województwa.

Sejmik małopolski / Art Service / PAP

Wtorkowa sesja rozpoczęła się o godz. 18 i od tego czasu jest na wniosek KO przedłużana. Ostatnia przerwa trwała do godz. 20:35. Następnie została przedłużona do godz. 21:05. Podczas przerwy w KO trwały rozmowy dotyczące ustalenia ewentualnego kandydata koalicji na marszałka województwa.

Kandydatem PiS na marszałka pozostaje poseł Łukasz Kmita. Jest rekomendowany przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. W poprzednich głosowaniach nie uzyskiwał wystarczającej liczby głosów potrzebnych do objęcia urzędu, mimo że PiS ma większość w sejmiku województwa.

Według nieoficjalnych informacji, radni PiS skupieni wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego, a szerzej europosłanki Beaty Szydło i posła Andrzeja Adamczyka, nie chcą poprzeć Kmity. Kluby opozycyjne podkreślają, że Kmita jest kandydatem przywiezionym "w teczce" z Warszawy, ponieważ nie startował on w ostatnich wyborach samorządowych w Małopolsce.

Kaczyński: Bunt to działanie na korzyść obecnej władzy

Przed południem do sytuacji w małopolskim sejmiku odniosła się w mediach społecznościowych poseł Małgorzata Wassermann, która przypomniała, że prezes Partii i kierownictwo PiS jednogłośnie wskazało na Łukasza Kmitę. To wprost wynika ze statutu. Ale chce, żebyście Państwo wiedzieli, że stało się to również na naszą prośbę - zdecydowanej większości posłów i senatorów PiS z Małopolski - podkreśliła.