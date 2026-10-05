ASP zaczyna nowy rozdział. Wilhelm Sasnal gościem inauguracji

O godzinie 18 rozpocznie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Będzie immatrykulacja nowych studentów, wystąpienie rektora prof. Andrzeja Bednarczyka, a przede wszystkim rozmowa z Wilhelmem Sasnalem. Poprowadzi ją prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Robert Sowa.
Sasnal wraca więc do Akademii, którą sam ukończył. W 1999 roku otrzymał dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka. Dziś jest artystą o międzynarodowej renomie - malarzem, rysownikiem, filmowcem, twórcą plakatów i komiksów. W tym roku został również laureatem 15. Nagrody Rubensa, przyznawanej za całokształt twórczości.
To spotkanie dobrze pasuje do momentu, w którym znalazła się krakowska ASP. Uczelnia zmienia bowiem nie tylko adres, ale — jak mówi jej rektor prof. Andrzej Bednarczyk — chce przy okazji zmienić także sposób myślenia o Akademii.
Z rektorem ASP prof. Andrzejem Bednarczykiem rozmawia Bogdan Zalewski
Z placu Matejki na Bernardyńską
Przez najbliższe lata część życia ASP będzie toczyć się przy Bernardyńskiej 3. Powód jest konkretny: modernizacja kompleksu przy placu Matejki. Powrót do zmodernizowanego gmachu planowany jest na rok akademicki 2029/2030.
Rektor prof. Andrzej Bednarczyk nie chce jednak, żeby Bernardyńska była traktowana jak zwykły adres zastępczy.
Jak podkreśla, ma to być miejsce pracy, spotkania i doświadczenia. Miejsce, z którego Akademia wróci na plac Matejki bogatsza o nowe doświadczenia.
I właśnie dlatego dzisiejsza inauguracja ma podwójny wymiar. Z jednej strony zaczyna się kolejny rok studiów. Z drugiej — zaczyna się kilkuletnia podróż krakowskiej ASP w stronę nowej siedziby i nowych warunków pracy.
Nie tylko nowe mury
W przesłaniu rektora pojawia się ważna myśl: modernizacja nie dotyczy wyłącznie budynków. Chodzi także o warunki studiowania i o samo myślenie o Akademii.
A w uczelni artystycznej szczególne znaczenie ma jedno słowo: wolność.
Wolność eksperymentowania, szukania własnego języka, popełniania błędów i kwestionowania tego, co już zostało uznane za oczywiste. To właśnie w takiej przestrzeni kilkadziesiąt lat temu kształtowali się artyści, a dziś wchodzą do niej kolejni młodzi twórcy.
Dlatego obecność Sasnala podczas inauguracji jest czymś więcej niż uroczystym punktem programu. To spotkanie absolwenta z Akademią, która właśnie sama próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać jej przyszłość.
A nowych studentów czeka dziś pierwszy, symboliczny krok — immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie ich do akademickiej wspólnoty.
Dla nich to początek studiów. Dla ASP — początek nowego rozdziału.