ASP zaczyna nowy rozdział. Wilhelm Sasnal gościem inauguracji

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Wilhelm Sasnal - jeden z najważniejszych współczesnych polskich artystów i absolwent krakowskiej ASP - będzie dziś gościem specjalnym inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Dla Akademii to jednak wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na spotkanie z Sasnalem. ASP rozpoczyna właśnie nowy rozdział swojej historii - na czas wielkiej modernizacji opuszcza plac Matejki i przenosi część swojego życia na Bernardyńską 3.

O godzinie 18 rozpocznie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Będzie immatrykulacja nowych studentów, wystąpienie rektora prof. Andrzeja Bednarczyka, a przede wszystkim rozmowa z Wilhelmem Sasnalem. Poprowadzi ją prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Robert Sowa.

Sasnal wraca więc do Akademii, którą sam ukończył. W 1999 roku otrzymał dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka. Dziś jest artystą o międzynarodowej renomie - malarzem, rysownikiem, filmowcem, twórcą plakatów i komiksów. W tym roku został również laureatem 15. Nagrody Rubensa, przyznawanej za całokształt twórczości.

To spotkanie dobrze pasuje do momentu, w którym znalazła się krakowska ASP. Uczelnia zmienia bowiem nie tylko adres, ale — jak mówi jej rektor prof. Andrzej Bednarczyk — chce przy okazji zmienić także sposób myślenia o Akademii.

Z rektorem ASP prof. Andrzejem Bednarczykiem rozmawia Bogdan Zalewski

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Z placu Matejki na Bernardyńską

Przez najbliższe lata część życia ASP będzie toczyć się przy Bernardyńskiej 3. Powód jest konkretny: modernizacja kompleksu przy placu Matejki. Powrót do zmodernizowanego gmachu planowany jest na rok akademicki 2029/2030.

Rektor prof. Andrzej Bednarczyk nie chce jednak, żeby Bernardyńska była traktowana jak zwykły adres zastępczy.

Jak podkreśla, ma to być miejsce pracy, spotkania i doświadczenia. Miejsce, z którego Akademia wróci na plac Matejki bogatsza o nowe doświadczenia.

I właśnie dlatego dzisiejsza inauguracja ma podwójny wymiar. Z jednej strony zaczyna się kolejny rok studiów. Z drugiej — zaczyna się kilkuletnia podróż krakowskiej ASP w stronę nowej siedziby i nowych warunków pracy.

Nie tylko nowe mury

W przesłaniu rektora pojawia się ważna myśl: modernizacja nie dotyczy wyłącznie budynków. Chodzi także o warunki studiowania i o samo myślenie o Akademii.

A w uczelni artystycznej szczególne znaczenie ma jedno słowo: wolność.

Wolność eksperymentowania, szukania własnego języka, popełniania błędów i kwestionowania tego, co już zostało uznane za oczywiste. To właśnie w takiej przestrzeni kilkadziesiąt lat temu kształtowali się artyści, a dziś wchodzą do niej kolejni młodzi twórcy.

Dlatego obecność Sasnala podczas inauguracji jest czymś więcej niż uroczystym punktem programu. To spotkanie absolwenta z Akademią, która właśnie sama próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać jej przyszłość.

A nowych studentów czeka dziś pierwszy, symboliczny krok — immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie ich do akademickiej wspólnoty.

Dla nich to początek studiów. Dla ASP — początek nowego rozdziału.