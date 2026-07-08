Wulgarny napis na elewacji biura Joanny Senyszyn. Posłanka reaguje

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Kielcach. Na budynku pojawił się wulgarny napis o treści politycznej. Czerwoną farbą został zamalowany wizerunek liderki partii prof. Joanny Senyszyn, kandydatki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich.
Sprawą zajęła się policja. „Zabezpieczamy materiał dowodowy i wyjaśniamy okoliczności sprawy” – zapewniła podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Komentarz Joanny Senyszyn
Joanna Senyszyn odniosła się do zdarzenia na mediach społecznościowych. „Apelujemy do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej, ale także do zwolenników PiS-u i Konfederacji, aby wspólnie zmyć ten haniebny napis” - powiedziała.
Inicjatywa wspólnego sprzątania elewacji ma odbyć się w przyszłym tygodniu, a wspólne działanie ma być sprzeciwem wobec nienawiści. „Nie damy się zastraszyć” – skomentowała liderka partii. Podkreśliła przy tym, że sprzeciwia się dzieleniu Polaków.
Partia Nowa Fala formalnie zarejestrowana w grudniu ubiegłego roku
Profesor Senyszyn zapowiedziała utworzenie nowej partii politycznej po zakończeniu kampanii prezydenckiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował ugrupowanie na początku grudnia ubiegłego roku. Biuro przy ulicy Targowej w Kielcach zostało otwarte pod koniec czerwca i jest pierwszym biurem tej partii.