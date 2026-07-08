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Wulgarny napis na elewacji biura Joanny Senyszyn. Posłanka reaguje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (13:29)

Kielecka policja szuka wandali, którzy zniszczyli elewację biura posłanki Joanny Senyszyn. Na budynku partii Nowa Fala pojawił się wulgarny napis.

Wulgarny napis na elewacji biura Joanny Senyszyn. Posłanka reaguje
Wulgarny napis i rysunek na fasadzie biura kierowanej przez Joannę Senyszyn partii Nowa Fala w Kielcach zdj. Piotr Polak /PAP
  • W Kielcach doszło do ataku na biuro partii Nowa Fala kierowanej przez Joannę Senyszyn.
  • Nieznani sprawcy zniszczyli elewację budynku.
  • Jak na ten akt wandalizmu zareagowała posłanka i jaki nietypowy apel skierowała do rywali politycznych?
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Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Kielcach. Na budynku pojawił się wulgarny napis o treści politycznej. Czerwoną farbą został zamalowany wizerunek liderki partii prof. Joanny Senyszyn, kandydatki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich. 

Sprawą zajęła się policja. „Zabezpieczamy materiał dowodowy i wyjaśniamy okoliczności sprawy” – zapewniła podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

 

Komentarz Joanny Senyszyn

Joanna Senyszyn odniosła się do zdarzenia na mediach społecznościowych. „Apelujemy do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej, ale także do zwolenników PiS-u i Konfederacji, aby wspólnie zmyć ten haniebny napis” - powiedziała.  

Inicjatywa wspólnego sprzątania elewacji ma odbyć się w przyszłym tygodniu, a wspólne działanie ma być sprzeciwem wobec nienawiści. „Nie damy się zastraszyć” – skomentowała liderka partii. Podkreśliła przy tym, że sprzeciwia się dzieleniu Polaków.

Ladowanie posta z Facebooka...

Partia Nowa Fala formalnie zarejestrowana w grudniu ubiegłego roku

Profesor Senyszyn zapowiedziała utworzenie nowej partii politycznej po zakończeniu kampanii prezydenckiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował ugrupowanie na początku grudnia ubiegłego roku. Biuro przy ulicy Targowej w Kielcach zostało otwarte pod koniec czerwca i jest pierwszym biurem tej partii.

 

Źródło: RMF24/PAP

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