Wulgarny napis na elewacji biura Joanny Senyszyn. Posłanka reaguje

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Kielecka policja szuka wandali, którzy zniszczyli elewację biura posłanki Joanny Senyszyn. Na budynku partii Nowa Fala pojawił się wulgarny napis.

Wulgarny napis i rysunek na fasadzie biura kierowanej przez Joannę Senyszyn partii Nowa Fala w Kielcach zdj. Piotr Polak

Wulgarny napis i rysunek na fasadzie biura kierowanej przez Joannę Senyszyn partii Nowa Fala w Kielcach zdj. Piotr Polak / PAP

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Kielcach. Na budynku pojawił się wulgarny napis o treści politycznej. Czerwoną farbą został zamalowany wizerunek liderki partii prof. Joanny Senyszyn, kandydatki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich.

Sprawą zajęła się policja. „Zabezpieczamy materiał dowodowy i wyjaśniamy okoliczności sprawy” – zapewniła podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wulgarny napis i rysunek na fasadzie biura kierowanej przez Joannę Senyszyn partii Nowa Fala w Kielcach, zdj. Piotr Polak / PAP

Komentarz Joanny Senyszyn

Joanna Senyszyn odniosła się do zdarzenia na mediach społecznościowych. „Apelujemy do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej, ale także do zwolenników PiS-u i Konfederacji, aby wspólnie zmyć ten haniebny napis” - powiedziała.

Inicjatywa wspólnego sprzątania elewacji ma odbyć się w przyszłym tygodniu, a wspólne działanie ma być sprzeciwem wobec nienawiści. „Nie damy się zastraszyć” – skomentowała liderka partii. Podkreśliła przy tym, że sprzeciwia się dzieleniu Polaków.

Partia Nowa Fala formalnie zarejestrowana w grudniu ubiegłego roku

Profesor Senyszyn zapowiedziała utworzenie nowej partii politycznej po zakończeniu kampanii prezydenckiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował ugrupowanie na początku grudnia ubiegłego roku. Biuro przy ulicy Targowej w Kielcach zostało otwarte pod koniec czerwca i jest pierwszym biurem tej partii.