RMF24

Policjanci ustalili, kto siedział za kierownicą Volkswagena Golfa, który rano dachował w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). W wypadku zginął 22-latek, a czterech młodych ludzi jest rannych.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Wólce Żabnej (KPP Staszów)

Zdjęcie z miejsca wypadku w Wólce Żabnej (KPP Staszów) / Policja

Wstępne ustalenia wskazują to, że samochodem kierował 19-latek. Był on nietrzeźwy.

Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu - przekazała RMF FM Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.

Stan kierowcy jest stabilny. Oprócz niego do szpitali trafili 17-latek, 18-latek i 19-latek.

Rzeczniczka staszowskiej policji przekazała RMF FM, że stan rannego 18-latka jest bardzo ciężki. Życiu pozostałych uczestników wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo.

Rano policjanci weryfikowali doniesienia, że w aucie mogła być jeszcze jedna osoba, która po wypadku miała uciec do pobliskiego lasu. Okazały się one nieprawdziwe.

Wypadek w Wólce Żabnej miał miejsce na drodze wojewódzkiej 764 przed godziną 5 rano.

Kierowca Volkswagena Golfa stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z trasy, uderzył w znak drogowy i dachował. 22-letni mężczyzna zginął na miejscu.