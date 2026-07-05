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Golf dachował, w środku było 5 młodych osób. Nowe ustalenia policji

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (14:57)

Policjanci ustalili, kto siedział za kierownicą Volkswagena Golfa, który rano dachował w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). W wypadku zginął 22-latek, a czterech młodych ludzi jest rannych.

Golf dachował, w środku było 5 młodych osób. Nowe ustalenia policji
Zdjęcie z miejsca wypadku w Wólce Żabnej (KPP Staszów) /Policja

Wstępne ustalenia wskazują to, że samochodem kierował 19-latek. Był on nietrzeźwy.

Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu - przekazała RMF FM Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.

Stan kierowcy jest stabilny. Oprócz niego do szpitali trafili 17-latek, 18-latek i 19-latek. 

Rzeczniczka staszowskiej policji przekazała RMF FM, że stan rannego 18-latka jest bardzo ciężki. Życiu pozostałych uczestników wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Rano policjanci weryfikowali doniesienia, że w aucie mogła być jeszcze jedna osoba, która po wypadku miała uciec do pobliskiego lasu. Okazały się one nieprawdziwe. 

Wypadek w Wólce Żabnej miał miejsce na drodze wojewódzkiej 764 przed godziną 5 rano.

Kierowca Volkswagena Golfa stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z trasy, uderzył w znak drogowy i dachował. 22-letni mężczyzna zginął na miejscu. 

Źródło: RMF24

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