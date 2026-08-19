Syn znalazł ciało ojca w lesie. Tragiczny finał poszukiwań w Busku-Zdroju

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w kompleksie leśnym na terenie gminy Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie). Życie stracił tam 52-letni motocyklista. Mężczyzna wyjechał z domu w poniedziałek wieczorem i nie wrócił na noc. Następnego ranka jego ciało odnalazł syn.

52-latek wybrał się na przejażdżkę motocyklem krosowym w poniedziałek w godzinach wieczornych. Kiedy nie wrócił do domu, od wczesnych godzin porannych jego syn rozpoczął poszukiwania.

Przed godziną 8 rano mężczyzna natrafił na ojca na jednej z leśnych ścieżek. 52-latek nie dawał oznak życia. Syn powiadomił służby.

Na miejscu pracowali policjanci, w tym technik kryminalistyki i funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. Czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z trasy, po czym uderzył w przydrożne drzewo. Zginął na miejscu.

Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w zdarzeniu – przekazał Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny wypadku.