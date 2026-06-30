RMF24

To była wyjątkowo intensywna doba dla strażaków w województwie świętokrzyskim. Od poniedziałku do wtorku interweniowali oni 136 razy. Jak poinformował w rozmowie z RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, strażacy wyjeżdżali do 31 pożarów, 98 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych. W związku z wydanymi ostrzeżeniami przed burzami uczestnicy dwóch obozów harcerskich zostali prewencyjnie ewakuowani.

Pożar hali w Świętokrzyskiem i dziesiątki innych interwencji

Najpoważniejszym pożarem był pożar hali magazynowej w Piórkowie w powiecie opatowskim. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów straży pożarnej. Działania utrudniały wysoka temperatura oraz zwarta zabudowa.

Oprócz tego strażacy gasili cztery płonące samochody, pięć pożarów poszycia leśnego oraz jedenaście pożarów traw na nieużytkach. Interweniowali także przy kilku mniejszych pożarach, m.in. skrzynki elektrycznej, klimatyzatora i transformatora.

Piecyk gazowy może w upały emitować tlenek węgla

Aż dziewięć interwencji dotyczyło emisji tlenku węgla w mieszkaniach. Nikt nie został poszkodowany. Wysokie temperatury sprzyjają tego typu zagrożeniom. Jeżeli w mieszkaniu znajduje się gazowy podgrzewacz wody lub piecyk gazowy, podczas upałów może on działać nieprawidłowo i emitować silnie toksyczny, bezbarwny i bezwonny tlenek węgla. Dlatego warto wyposażyć mieszkanie w czujkę czadu – przypomina st. kpt. Marcin Bajur.

Strażacy interweniowali również przy trzech kolizjach i wypadkach drogowych oraz uczestniczyli we wspólnym, prewencyjnym patrolu z policją nad jednym ze zbiorników wodnych w powiecie opatowskim.

Burze sparaliżowały region świętokrzyski

Strażacy odnotowali 52 interwencje związane z gwałtowną pogodą. W 33 przypadkach usuwali drzewa powalone na drogi. Dwukrotnie drzewa spadły na samochody, trzykrotnie wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, a dwa zgłoszenia dotyczyły zerwanych linii energetycznych. W jednym przypadku konieczne było dostarczenie agregatu prądotwórczego do ośrodka zdrowia pozbawionego zasilania.

Silny wiatr uszkodził także 10 budynków. W pięciu przypadkach zniszczone zostały dachy domów mieszkalnych.

Dwa obozy harcerskie ewakuowane

W związku z wydanymi ostrzeżeniami przed burzami uczestnicy dwóch obozów harcerskich w regionie prewencyjnie, bez udziału służb ratunkowych, zostali ewakuowani do bezpiecznych miejsc na czas obowiązywania alertów.

Strażacy przypominają, że we wtorek nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami wydane przez IMGW. Jednocześnie Instytut Badawczy Leśnictwa ocenił poranne zagrożenie pożarowe w świętokrzyskich lasach jako średnie.

Wysoka temperatura i sucha ściółka leśna mogą sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Apelujemy, aby nie używać otwartego ognia w pobliżu lasów – podkreśla st. kpt. Marcin Bajur.