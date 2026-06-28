RMF24

Tragiczny wypadek na S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem. Zginął 38-letni motocyklista.

Do wypadku doszło na odcinku S7 pomiędzy węzłami Kielce Jaworznia i Kielce Południe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne.

Na miejscu prowadzono reanimację 38-letniego mężczyzny. Wysłano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz około godz. 11 stwierdził zgon motocyklisty.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Droga jest zablokowana w stronę Krakowa. Obowiązuje objazd z węzła Kielce Jaworznia - DW761, DW762 do węzła Kielce Południe.