Rusza kolejny etap budowy S74. Sprawdź, gdzie czekają największe utrudnienia

RMF24

Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku węzeł Kielce Zachód–węzeł Bocianek wchodzi w nową fazę. Od dzisiaj kierowcy poruszający się po północnych dzielnicach Kielc muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Wszystko przez przebudowę sieci podziemnych, która wymusi czasowe zwężenia jezdni, objazdy i ograniczenia prędkości.

Kielecki odcinek drogi ekspresowej S74, łączący węzeł Kielce Zachód z węzłem Bocianek, wkracza w kolejną fazę realizacji. W związku z przebudową sieci podziemnych, już od czwartku (20 sierpnia), mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicach Zagnańskiej, Jesionowej i Marszałkowskiej.

Jak informuje Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału GDDKiA, wykonawca inwestycji zaplanował zmiany organizacji ruchu, które mają zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców.

Prace na głównych arteriach, takich jak ulice Zagnańska i Jesionowa, będą prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych i poza szczytami komunikacyjnymi, aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców – podkreśla rzeczniczka.

Nocne zwężenia i objazdy – szczegóły zmian

Pierwsze zmiany kierowcy odczują już w nocy z 20 na 21 sierpnia na ulicy Zagnańskiej. Jezdnia zachodnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu po stronie północnej w godzinach od 20:00 do wczesnego rana.

Podobna sytuacja czeka kierowców na ulicy Jesionowej w dniach 24 i 25 sierpnia – tam jezdnia północna zostanie zwężona do jednego pasa od godziny 18:00 do rana.

Największe utrudnienia pojawią się jednak od 26 sierpnia na ulicy Marszałkowskiej, gdzie na odcinku od ul. Wiśniowej do Jesionowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Jesionowej. Te ograniczenia potrwają od 8 do 10 dni.

Zakazy, ograniczenia i objazdy

W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z szeregiem zakazów:

Brak możliwości skrętu w prawo z ul. Jesionowej w ul. Marszałkowską (dla jadących w stronę ul. Zagnańskiej)

Brak możliwości skrętu w lewo z ul. Jesionowej w ul. Marszałkowską (dla jadących w stronę ul. Warszawskiej)

Brak możliwości jazdy na wprost ul. Marszałkowską w kierunku północnym (do ul. Turystycznej)

Dojazd do ul. Marszałkowskiej od strony ul. Jesionowej będzie możliwy objazdami przez ulice Klonową i Wiśniową (z jezdni północnej) oraz przez ulice Warszawską i Turystyczną (z jezdni południowej).

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Fot. GDDKiA

Nowe limity prędkości

Wprowadzone zostaną nowe ograniczenia prędkości: do 40 km/h na odcinku ul. Jesionowej od Zagnańskiej do Warszawskiej oraz do 30 km/h na ul. Zagnańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jesionową.

Małgorzata Pawelec-Buras zapewnia, że „nowa organizacja ruchu nie spowoduje zmian w przebiegu tras komunikacji zbiorowej, jednak kierowcy i piesi muszą liczyć się z możliwością ręcznego kierowania ruchem i chwilowymi wstrzymaniami przejazdu’”.

Ruch pieszych po północnej stronie ul. Jesionowej zostanie utrzymany istniejącym układem w stronę zalewu, a następnie poprowadzony przez ul. Wiśniową.