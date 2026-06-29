Pożar został opanowany, jednak akcja gaśnicza nadal trwa. Na szczęście, jak dotąd nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Strażacy zmagają się z trudnymi warunkami – wysoką temperaturą oraz zwartą zabudową, co utrudnia prowadzenie działań ratowniczych.
St. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, poinformował RMF FM, że sytuacja jest pod kontrolą, a strażacy kontynuują swoje działania, aby całkowicie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapobiec ewentualnemu ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
Przyczyny pożaru będą przedmiotem dalszego dochodzenia