RMF24

Około godziny 13:40 w miejscowości Piórków, w powiecie opatowskim, wybuchł pożar w hali magazynującej części samochodowe. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną cysternę z Kielc.

Pożar został opanowany, jednak akcja gaśnicza nadal trwa. Na szczęście, jak dotąd nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Strażacy zmagają się z trudnymi warunkami – wysoką temperaturą oraz zwartą zabudową, co utrudnia prowadzenie działań ratowniczych.

St. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, poinformował RMF FM, że sytuacja jest pod kontrolą, a strażacy kontynuują swoje działania, aby całkowicie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapobiec ewentualnemu ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.

Przyczyny pożaru będą przedmiotem dalszego dochodzenia