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Ogień w Piórkowie. Walka żywiołem w morderczym upale

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (16:40)

Około godziny 13:40 w miejscowości Piórków, w powiecie opatowskim, wybuchł pożar w hali magazynującej części samochodowe. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną cysternę z Kielc.

Ogień w Piórkowie. Walka żywiołem w morderczym upale
Pożar hali w Piórkowie, fot. KW PSP w Kielcach

Pożar został opanowany, jednak akcja gaśnicza nadal trwa. Na szczęście, jak dotąd nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Strażacy zmagają się z trudnymi warunkami – wysoką temperaturą oraz zwartą zabudową, co utrudnia prowadzenie działań ratowniczych.

St. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, poinformował RMF FM, że sytuacja jest pod kontrolą, a strażacy kontynuują swoje działania, aby całkowicie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapobiec ewentualnemu ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.

Przyczyny pożaru będą przedmiotem dalszego dochodzenia

Źródło: RMF24
Tagi: pożar hali

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