Nocny pożar w Jędrzejowie. Jedna z hal zawaliła się

Do pożaru hal przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie) doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, nocny pożar objął dwie hale - pierwsza z nich całkowicie zawaliła się pod wpływem temperatury.
Druga hala została uszkodzona w jednej trzeciej swojej powierzchni.
Gęsty, czarny dym był widziany z wielu kilometrów, w tym przez kierowców podróżujących drogą ekspresową S7.
Strażacy walczyli całą noc
Akcja gaśnicza była bardzo wymagająca. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło aż 16 zastępów straży pożarnej. Obecnie na miejscu wciąż pracuje 8 zastępów, które dogaszają pogorzelisko i zabezpieczają teren.
Na szczęście, według najnowszych informacji, nie ma osób poszkodowanych.