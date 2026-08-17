Nocny pożar w Jędrzejowie. Jedna z hal zawaliła się

RMF24

Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w nocy Jędrzejowie. Ogień objął dwie z czterech hal, w których składowane było paliwo alternatywne. Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna - jeden z obiektów zawalił się pod wpływem wysokiej temperatury.

Do pożaru hal przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie) doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, nocny pożar objął dwie hale - pierwsza z nich całkowicie zawaliła się pod wpływem temperatury.

Druga hala została uszkodzona w jednej trzeciej swojej powierzchni.

Gęsty, czarny dym był widziany z wielu kilometrów, w tym przez kierowców podróżujących drogą ekspresową S7.

Strażacy walczyli całą noc

Akcja gaśnicza była bardzo wymagająca. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło aż 16 zastępów straży pożarnej. Obecnie na miejscu wciąż pracuje 8 zastępów, które dogaszają pogorzelisko i zabezpieczają teren.

Na szczęście, według najnowszych informacji, nie ma osób poszkodowanych.