Dzisiaj około godziny 13:00 w miejscowości Kików w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie) doszło do tragicznego wypadku podczas prac polowych.
Dziecko zostało potrącone przez traktor. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym pięć zastępów straży pożarnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję.
Walka o życie dziecka
Dziecko zostało wydobyte spod traktora przez osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.
Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez ratowników, nie udało się go uratować.
Pomimo resustytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby, nie udało się przywrócić funkcji życiowych, lekarz stwierdził zgon – powiedział Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.
Apel o ostrożność podczas żniw
Zbliża się sezon żniw. Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn rolniczych oraz o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w pobliżu pracujących urządzeń.