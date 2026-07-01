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Tragedia podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie buskim (Świętokrzyskie). Do strażaków wpłynęło zgłoszenie, że pod traktorem znalazło się dziecko. Pomimo szybkiej pomocy osób postronnych oraz akcji ratowniczej prowadzonej przez służby, jego życia nie udało się uratować.

Dzisiaj około godziny 13:00 w miejscowości Kików w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie) doszło do tragicznego wypadku podczas prac polowych.

Dziecko zostało potrącone przez traktor. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym pięć zastępów straży pożarnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję.

Walka o życie dziecka

Dziecko zostało wydobyte spod traktora przez osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez ratowników, nie udało się go uratować.

Pomimo resustytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby, nie udało się przywrócić funkcji życiowych, lekarz stwierdził zgon – powiedział Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

Apel o ostrożność podczas żniw

Zbliża się sezon żniw. Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn rolniczych oraz o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w pobliżu pracujących urządzeń.