Groźny pożar w Starachowicach. To budynek dawnej piekarni

RMF24

W Starachowicach (Świętokrzyskie) doszło do groźnego pożaru budynku po dawnej piekarni. Na miejscu od kilku godzin trwa intensywna akcja gaśnicza, w której bierze udział dziesięć zastępów straży pożarnej. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.

W środę rano w budynku po dawnej piekarni w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) przy ul. Składowej wybuchł pożar.

Na miejsce natychmiast skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną jednostkę chemiczną z Kielc.

Powodem dodatkowych środków ostrożności były kanistry z nieznanymi substancjami, które znajdowały się zarówno w budynku, jak i na zewnątrz.

Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji - poinformował Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskich strażaków.

Jak mówią strażacy, sytuacja jest już opanowana. Pożar wybuchł w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.