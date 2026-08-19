Groźny pożar w Starachowicach. To budynek dawnej piekarni

W środę rano w budynku po dawnej piekarni w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) przy ul. Składowej wybuchł pożar.
Na miejsce natychmiast skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną jednostkę chemiczną z Kielc.
Powodem dodatkowych środków ostrożności były kanistry z nieznanymi substancjami, które znajdowały się zarówno w budynku, jak i na zewnątrz.
Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji - poinformował Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskich strażaków.
Jak mówią strażacy, sytuacja jest już opanowana. Pożar wybuchł w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.