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Groźny pożar w Starachowicach. To budynek dawnej piekarni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (07:34)

W Starachowicach (Świętokrzyskie) doszło do groźnego pożaru budynku po dawnej piekarni. Na miejscu od kilku godzin trwa intensywna akcja gaśnicza, w której bierze udział dziesięć zastępów straży pożarnej. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.

Groźny pożar w Starachowicach. To budynek dawnej piekarni
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W środę rano w budynku po dawnej piekarni w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) przy ul. Składowej wybuchł pożar. 

Na miejsce natychmiast skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną jednostkę chemiczną z Kielc. 

Powodem dodatkowych środków ostrożności były kanistry z nieznanymi substancjami, które znajdowały się zarówno w budynku, jak i na zewnątrz.

Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji -  poinformował Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskich strażaków.

 

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Jak mówią strażacy, sytuacja jest już opanowana. Pożar wybuchł w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.


Źródło: RMF MAXX
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