Fala zwolnień w ceramicznym gigancie. Urząd pracy potwierdza

Produkujący płytki ceramiczne, gresy oraz kompleksowe wyposażenie łazienek Cersanit S.A. zgłosił do urzędu pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Według informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie redukcje mają dotyczyć łącznie 487 osób - ustaliła Wirtualna Polska. Zwolnienia obejmą pracowników zakładów produkcyjnych w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Wręczanie wypowiedzeń ma się odbywać etapami i zakończyć w listopadzie tego roku.
Powód zwolnień grupowych w firmie Cersanit
Wśród powodów planowanej redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwo wymienia przede wszystkim znaczący wzrost kosztów energii oraz surowców potrzebnych do produkcji. Spółka zwraca również uwagę na problemy związane z rynkiem ukraińskim. Chodzi o utrzymujące się zakłócenia zarówno w produkcji, jak i handlu. Jednocześnie popyt na produkty Cersanitu miał okazać się niższy od wcześniejszych założeń. Firma odnotowała także spadek liczby zamówień oraz sprzedaży.
W tej sytuacji zarząd zdecydował o ograniczeniu skali działalności. Produkcja ma zostać skoncentrowana na bardziej efektywnym parku maszynowym, co ma pozwolić przedsiębiorstwu dostosować działalność do obecnych warunków rynkowych.
W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie pojawili się w zakładzie Cersanitu. Pracownicy, których dotkną planowane redukcje, mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości pomocy po utracie zatrudnienia.
Zarówno podczas konsultacji indywidualnych w siedzibie firmy, jak również w siedzibie urzędu pracy udzielono informacji zwalnianym osobom o dostępnych formach pomocy - przekazał Kamil Hukiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.
Według informacji zawartych w zgłoszeniu dotyczącym zwolnień firma nie przewidziała dodatkowych programów wsparcia dla osób tracących pracę.
Cersanit zatrudnia około 5,5 tys. osób
Cersanit S.A. jest jednym z największych producentów ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek w Polsce. Z informacji zamieszczonych przez spółkę na jej stronie internetowej wynika, że zatrudnia ona obecnie około 5,5 tys. osób. W portfolio firmy znajdują się m.in. marki Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik i Pilkington's.
Właścicielem Cersanitu jest Michał Sołowow, przedsiębiorca i inwestor, którego majątek obejmuje m.in. udziały w grupach działających w branży chemicznej, podłóg i ceramiki, a także w sektorze nowych technologii i energetyki. W rankingu 100 najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” za 2026 rok Sołowow znalazł się na pierwszym miejscu z majątkiem szacowanym na 27,65 mld zł.