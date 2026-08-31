Fala zwolnień w ceramicznym gigancie. Urząd pracy potwierdza

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Cersanit planuje zwolnienia grupowe, które mają objąć 487 pracowników - wynika z informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Redukcje zaplanowano w pięciu zakładach spółki. Proces ma potrwać od sierpnia do listopada 2026 roku.

Produkujący płytki ceramiczne, gresy oraz kompleksowe wyposażenie łazienek Cersanit S.A. zgłosił do urzędu pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Według informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie redukcje mają dotyczyć łącznie 487 osób - ustaliła Wirtualna Polska. Zwolnienia obejmą pracowników zakładów produkcyjnych w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Wręczanie wypowiedzeń ma się odbywać etapami i zakończyć w listopadzie tego roku.

Powód zwolnień grupowych w firmie Cersanit

Wśród powodów planowanej redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwo wymienia przede wszystkim znaczący wzrost kosztów energii oraz surowców potrzebnych do produkcji. Spółka zwraca również uwagę na problemy związane z rynkiem ukraińskim. Chodzi o utrzymujące się zakłócenia zarówno w produkcji, jak i handlu. Jednocześnie popyt na produkty Cersanitu miał okazać się niższy od wcześniejszych założeń. Firma odnotowała także spadek liczby zamówień oraz sprzedaży.

W tej sytuacji zarząd zdecydował o ograniczeniu skali działalności. Produkcja ma zostać skoncentrowana na bardziej efektywnym parku maszynowym, co ma pozwolić przedsiębiorstwu dostosować działalność do obecnych warunków rynkowych.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie pojawili się w zakładzie Cersanitu. Pracownicy, których dotkną planowane redukcje, mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości pomocy po utracie zatrudnienia.

Zarówno podczas konsultacji indywidualnych w siedzibie firmy, jak również w siedzibie urzędu pracy udzielono informacji zwalnianym osobom o dostępnych formach pomocy - przekazał Kamil Hukiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Według informacji zawartych w zgłoszeniu dotyczącym zwolnień firma nie przewidziała dodatkowych programów wsparcia dla osób tracących pracę.

Cersanit zatrudnia około 5,5 tys. osób

Cersanit S.A. jest jednym z największych producentów ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek w Polsce. Z informacji zamieszczonych przez spółkę na jej stronie internetowej wynika, że zatrudnia ona obecnie około 5,5 tys. osób. W portfolio firmy znajdują się m.in. marki Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik i Pilkington's.

Właścicielem Cersanitu jest Michał Sołowow, przedsiębiorca i inwestor, którego majątek obejmuje m.in. udziały w grupach działających w branży chemicznej, podłóg i ceramiki, a także w sektorze nowych technologii i energetyki. W rankingu 100 najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” za 2026 rok Sołowow znalazł się na pierwszym miejscu z majątkiem szacowanym na 27,65 mld zł.