Centrum Kielc czekają duże zmiany – pięć nowych autobusów elektrycznych, siedem przystanków i linia przez ścisłe śródmieście to efekt projektu, na który miasto właśnie zdobyło ponad 12,5 mln zł unijnego wsparcia. Wszystko po to, by komunikacja była jeszcze bardziej dostępna i ekologiczna.

Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego Transexpo w Kielcach / Piotr Polak / PAP Nowa linia przez serce miasta Pięć autobusów elektrycznych, siedem nowych przystanków i nowa trasa przebiegająca przez ulice Śląską, Kościuszki, Leszczyńską, Mielczarskiego oraz Czerwonego Krzyża - to elementy projektu "Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc". W środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził jego dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Łączny koszt inwestycji to 18,2 mln zł, z czego ponad 12,5 mln zł pokryją środki unijne. Autobusy będą ładowane na terenie dworca autobusowego, gdzie powstaną dedykowane stacje ładowania oraz stacja transformatorowa. 50 "zielonych" autobusów w Kielcach Bardzo się cieszymy, bo to jest uzupełnienie dużych projektów. Łącznie w mieście będzie niemal 50 autobusów zeroemisyjnych. Ten projekt to taka cegiełka dołożona z funduszy regionalnych, w ramach której chcemy kupić pięć autobusów i uzupełnić komunikację w tych miejscach, które do tej pory były białymi plamami - powiedziała prezydentka Kielc Agata Wojda. Nowa linia ma uzupełnić bezpłatne połączenia funkcjonujące już w śródmieściu, a kluczowym założeniem jest także poprawa dostępności komunikacyjnej. Bardzo zależy nam na tym, aby przystanki w centrum były gęsto rozmieszczone - co 200-300 metrów. To zachęca do korzystania z komunikacji publicznej - dodała prezydentka. Miasto przygotuje teraz przetarg na zakup pojazdów - jego rozstrzygnięcie przewidziano na najbliższe miesiące, a nowe autobusy wyjadą na ulice Kielc w 2027 roku. To jednak nie koniec zielonej rewolucji - w ramach odrębnego projektu "Zielony Transport Publiczny" do Kielc trafią również 24 autobusy elektryczne. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Zobacz również: Musk naraził się ekipie Trumpa. Koniec przyjaźni?

