Śmierć 64-latki niedaleko Kielc. Policja szuka jej męża

RMF24

Policja prowadzi obławę w okolicy miejscowości Borków w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie). 65-latek jest poszukiwany w związku ze śmiercią swojej o rok młodszej żony.

Policjanci używają m.in. dronów. Szukają mężczyzny nie tylko w Borkowie i okolicy, ale też w Kielcach. Obserwują m.in. wyjazd z miasta w kierunku Krakowa.

Ciało 64-latki odnaleziono w domu w piątek. Jej 65-letni mąż to prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała ją przed śmiercią.

Sprawę oprócz policji bada też prokuratura. Wstępne ustalenia wskazują, że ktoś przyczynił się do śmierci kobiety. Na razie nie ujawniono bliższych szczegółów dotyczących jej zgonu ani obrażeń.

Poszukiwany 65-latek ma 175 centymetrów wzrostu i krótkie, siwe włosy. Gdy widziano go po raz ostatni, miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami.

Policjanci na razie nie opublikowali jego wizerunku. Proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie może być ten mężczyzna.