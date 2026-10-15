Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie seniorki

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Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Dwie starsze kobiety nie żyją – przekazał mł. insp. Tomasz Krupa z białostockiej policji w rozmowie z RMF FM.

Do wypadku doszło w czwartek kilkanaście minut po godz. 6:00 przy ul. Hallera w Białymstoku. Dwie seniorki zostały potrącone na oznakowanym przejściu dla pieszych przez samochód marki Nissan.

Niestety, wypadek okazał się śmiertelny. Mimo reanimacji obie kobiety zmarły.

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i badają jego okoliczności. Autem kierowała kobieta, była trzeźwa.

W czasie, gdy doszło do wypadku, warunki atmosferyczne były dość trudne. Było jeszcze ciemno, padał deszcz – powiedział w rozmowie z RMF FM mł. insp. Tomasz Krupa z białostockiej policji.