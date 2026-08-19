Prawosławni obchodzą Przemienienie Pańskie. Uroczystości na Grabarce

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19 sierpnia wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego będą obchodzić jedno z dwunastu najważniejszych świąt roku liturgicznego – Przemienienie Pańskie. Największe uroczystości w Polsce tradycyjnie odbywają się na Świętej Górze Grabarce na Podlasiu.

Święto upamiętnia opisane w Ewangeliach wydarzenie, podczas którego Jezus Chrystus przemienił się wobec trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Na górze, utożsamianej przez tradycję z Tabor, apostołowie mieli ujrzeć Chrystusa w blasku i usłyszeć głos z obłoku: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

W prawosławiu Przemienienie Pańskie ma szczególny wymiar teologiczny. Wskazuje na boską naturę Chrystusa, a zarazem przypomina o powołaniu człowieka do duchowej przemiany. W cerkwiach sprawowane są uroczyste nabożeństwa, a jednym z rozpoznawalnych zwyczajów jest poświęcenie owoców – przede wszystkim jabłek, winogron i miodu. W tradycji ludowej święto bywa dlatego nazywane także „Spasem Jabłkowym”.

W Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym uroczystość przypada 19 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego. Jest to 6 sierpnia w używanym przez Cerkiew kalendarzu juliańskim. Kościół rzymskokatolicki obchodzi Przemienienie Pańskie 6 sierpnia.

Szczególne miejsce w obchodach zajmuje Święta Góra Grabarka koło Siemiatycz. Co roku przybywają tam tysiące pielgrzymów z Polski i zagranicy. Wierni przynoszą na wzgórze drewniane krzyże, ustawiane obok cerkwi Przemienienia Pańskiego.

Przemienienie Pańskie w Cerkwi. Tysiące pielgrzymów przyjadą na Świętą Górę Grabarkę (fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press) / East News

Zwyczaj ten wiąże się z lokalną tradycją oraz modlitwą o zdrowie, pomoc i dziękczynienie.

Obchody na Grabarce obejmują całonocne czuwania, Liturgię oraz procesje. W poprzednich latach uczestniczyli w nich wierni z wielu regionów kraju, duchowni i przedstawiciele lokalnych władz.