44-letni kierowca busa szkolnego z Białegostoku w trakcie dowożenia dzieci do szkoły zatrzymywał auto i wkładał do bagażnika zdekomponowaną lalkę. Miała wydłubane oko i była pobrudzona czymś, co przypominało krew. Przerażone dzieci powiedziały o wszystkim rodzicom. Mężczyźnie grozi więzienie.

Zatrzymany 44-latek / KMP Białystok / Policja Białostockim policjantom doniesiono o bardzo dziwnym zachowaniu kierowcy szkolnego. Mężczyzna woził dzieci przez gminę Tykocin. Przez kilka tygodni zatrzymywał się w polu przy pryzmie obornika. Następnie wyjmował stamtąd zepsutą lalkę, którą wkładał do bagażnika lub na poduszkę samochodową. Po wszystkim odjeżdżał. Obserwowały to przerażone dzieci, które opowiedziały o wszystkim rodzicom. Bały się, że mogą zostać skrzywdzone. Znajoma zgłaszającego znalazła na pryzmie nawozu lalkę z wbitym w głowę nożem i dużą plamą na korpusie przypominającą krew. Policjanci już kilka godzin po zgłoszeniu zatrzymali kierowcę. Okazał się nim 44-latek z Białegostoku. Ujęto go tuż przed tym, gdy miał wykonać nowy kurs. W bagażniku auta znaleziono elementy lalki. Mężczyzna usłyszał zarzut gróźb karalnych. Grozi mu do trzech lat więzienia. Zobacz również: Kosiniak-Kamysz o "syfie", który zrobiła władza PiS

Pisanki giganty, czyli Wielki Korowód Pisankowy w Grabowie

Korupcja na przejściu granicznym w Połowcach. Kilkanaście osób z zarzutami

Wpadła do głębokiej studzienki. Wołanie o pomoc usłyszał funkcjonariusz CBŚP