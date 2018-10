W pierwszej turze wyborów samorządowych wybrano 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do drugiej tury dojdzie w 649 miastach i gminach - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński (L) oraz sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz (P) podczas konferencji prasowej w Państwowej Komisji Wyborczej / Paweł Supernak / PAP

W niedzielnych wyborach wybierano 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 6958 kandydatów zgłoszonych przez 4712 komitetów wyborczych, w tym w 332 gminach i miastach gdzie zarejestrowano tylko jednego kandydata Włodarzy wybrano w 1826 gminach i miastach.



W 649 gminach i miastach odbędzie się II tura wyborów, gdyż w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W tych gminach i miastach ponowne głosowanie odbędzie się 4 listopada.





Szef PKW Wojciech Hermeliński / Paweł Supernak / PAP



Nie wybrano także włodarzy w 2 gminach, w których zarejestrowano tylko 1 kandydata. Kandydaci ci w wyniku głosowania nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów i w takiej sytuacji - zgodnie z Kodeksem wyborczym - wyboru wójta lub burmistrza dokonają tam rady gmin.

Do udziału w niedzielnych wyborach uprawnionych było ponad 30 mln osób, w tym 1883 obywateli UE niebędących obywatelami polskimi.



W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast karty do głosowania wydano 16 mln 552 tys. 627 osobom, w tym 1422 obywatelom UE niebędącymi obywatelami polskimi.



Frekwencja 54,90 proc. (ważne karty do głosowania oddało 16 mln 534 tys 085 wyborców). Głosów ważnych oddano 16 mln 344 tys. 615 - tj. 98,85 proc. ogólnej liczby głosów oddanych.



W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosów nieważnych oddano 189 tys. 470 - tj. 1,15 proc. ogólnej liczby głosów.

To jest tylko pierwsza część wyników, pozostałe wyniki - czekamy jeszcze na obwieszczenia komisarzy, co do sejmików - chcemy ogłosić dzisiaj, czy dzisiejszej nocy, w najbliższych godzinach, trudno powiedzieć, kiedy to będzie - czy to będą jeszcze dwie czy cztery godziny - mówił szef PKW Wojciech Hermeliński.





