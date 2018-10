Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego, uzyskując 22 mandaty. Koalicja Obywatelska będzie miała w 45-osobowym sejmiku 20 radnych, SLD dwóch, a PSL jednego – przekazała we wtorek Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach.

Zdjęcie ilustracyjne. Wybory / Marcin Obara / PAP

Rozkład sił w sejmiku oznacza, że PiS - mimo wygranej - nie uzyskał większości wystarczającej do samodzielnego rządzenia regionem. Takiej większości nie ma też Koalicja Obywatelska. Przy tworzeniu przyszłych koalicji w sejmiku kluczowa będzie postawa SLD i PSL.

W kończącej się kadencji regionem rządzi koalicja PO, PSL, SLD oraz Śląskiej Partii Regionalnej - przedstawiciele tej ostatniej nie znajdą się w nowym sejmiku.



Zgodnie z informacją komisji mandaty z okręgu nr 1 (bielskiego) obejmą: Klaudiusz Komor (KO), Andrzej Molin (KO), Magdalena Cieślar (KO), Jan Kawulok (PiS), Ewa Żak (PiS), Stanisław Baczyński (PiS) oraz Agnieszka Biegun (PiS).

W okręgu nr 2 (katowicko-tyskim) mandaty zdobyli: Tadeusz Sławek (KO), Michał Gramatyka (KO), Dorota Konieczny-Simela (KO), Jakub Chełstowski (PiS), Piotr Czarnynoga (PiS) oraz Grzegorz Gaża (PiS).



Nowi radni z okręgu 3 (jastrzębsko-rybnickiego) to: Wojciech Kałuża (KO), Grzegorz Wolnik (KO), Henryk Siedlaczek (KO), Michał Woś (PiS), Julia Kloc-Kondracka (PiS), Jacek Świerkocki (PiS) oraz Ewa Gawęda (PiS).



Radnymi w okręgu nr 4 (gliwicko-bytomskim) zostali: Renata Caban (KO), Marek Gzik (KO), Halina Bieda (KO), Lucyna Ekkert (KO), Zbigniew Przedpełski (PiS), Bartłomiej Kowalski (PiS) i Józef Kubica (PiS).



Z okręgu nr 5 (chorzowsko-zabrzańskiego) do sejmiku dostali się: Maciej Kolon (KO), Urszula Koszutska (KO), Marek Kopel (KO), Rafał Kandziora (PiS), Alina Nowak (PiS), a także Dariusz Iskanin (PiS).



W okręgu nr 6 (częstochowskim) wybrani zostali: Stanisław Gmitruk (PSL), Marta Salwierak (KO), Marek Balt (SLD), Beata Kocik (PiS) i Piotr Bańka (PiS).



Z okręgu nr 7 (sosnowieckiego) mandaty obejmą: Wojciech Saługa (KO), Mirosław Mazur (KO), Katarzyna Stachowicz (KO), Rafał Porc (SLD), Maria Materla (PiS), Małgorzata Zarychta-Surówka (PiS) oraz Jadwiga Baczyńska (PiS).



W 2014 r. wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego wygrała Platforma Obywatelska, wprowadzając do sejmiku 17 radnych. PiS otrzymało 16 mandatów, PSL obsadziło 5 miejsc, Ruch Autonomii Śląska (obecnie pod szyldem Śląskiej Partii Regionalnej - ŚPR) 4, a SLD 3.



Przez całą minioną kadencję regionem rządziła koalicja PO-PSL-SLD-ŚPR. W obecnych wyborach w sejmiku zyskały zarówno PiS, jak i PO (w ramach Koalicji Obywatelskiej), straciły - oprócz ŚPR, która znalazła się poza sejmikiem - SLD i PSL.



(nm)