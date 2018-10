​14 dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla PiS, 4 dla PSL i 1 dla SLD - taki jest podział mandatów w wybranym w niedzielnych wyborach sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Oznacza to najprawdopodobniej kontynuację dotychczasowej koalicji PO z "ludowcami".

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Podział mandatów podała we wtorek wieczorem Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniu, do której wpłynęły już protokoły ze wszystkich powiatowych komisji wyborczych.

Wiadomo już, że najwyższe poparcie z rekordowym wynikiem w skali województwa (najprawdopodobniej także kraju) uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej - obecny marszałek województwa Piotr Całbecki, którego poparło ok. 68,5 tys. wyborców.

Całbecki otrzymał w okręgu toruńsko-chełmińskim 68,5 tys. głosów przy łącznej liczbie 81,4 tys. oddanych głosów na listę Koalicji Obywatelskiej. Dzięki jego wynikowi do sejmiku wejdą także Leszek Pluciński, Katarzyna Anna Lubańska oraz Jacek Gajewski. Cztery lata temu Całbeckiego poparło prawie 45 tys. wyborców.

PiS w okręgu toruńsko-chełmińskim zdobył 34,4 tys. głosów. Pozwoli to na zdobycie jednego mandatu przez lidera listy Przemysława Przybylskiego, którego poparło ok. 19,5 tys. wyborców. Wynik drugiego na liście PiS Mariusza Kałużnego - ok. 6850 głosów - jest lepszy od wyników wszystkich trzech kandydatów PO, którzy wejdą do sejmiku dzięki rezultatowi Całbeckiego, ale nie daje mandatu jego partii i jemu samemu.

W okręgu nr 1 - Bydgoszcz Koalicja Obywatelska zdobędzie 3 mandaty, a PiS 2. W sejmiku kolejnej kadencji zasiadać będą Roman Jasiakiewicz (ok. 26,3 tys. głosów), wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski - ok. 17,7 tys. głosów oraz Łukasz Krupa - ok. 5 tys. głosów. Z PiS mandat wywalczyli Michał Krzemkowski - ok. 17 tys. głosów oraz były prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz - ok. 7,2 tys. głosów.

W okręgu nr 2 (powiaty bydgoski, sępoleński, świecki i tucholski) mandaty wywalczyli Agnieszka Kłopotek z PSL (żona posła Eugeniusza Kłopotka), Jarosław Katulski i Tadeusz Pogoda z Koalicji Obywatelskiej oraz Marek Witkowski oraz Jacek Chmarzyński z PiS.

Po 2 mandaty wywalczyła KO i PiS w okręgu nr 3 obejmującym Grudziądz i pobliskie powiaty. Mandaty zdobyli - dotychczasowy prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz Michał Czepek z Koalicji Obywatelskiej, a także Małgorzata Taranowicz oraz Marek Hildebrandt z PiS. Ostatni mandat w tym okręgu zdobył Ryszard Bober z PSL - dotychczasowy przewodniczący sejmiku.

Radnymi sejmiku z powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego będą Dariusz Kurzawa z PSL, Elżbieta Piniewska i Wojciech Szczęsny z Koalicji Obywatelskiej oraz Jerzy Gawęda i Adam Banaszak, którzy startowali z list PiS.

W okręgu obejmującym Włocławek i okoliczne powiaty mandaty zdobyli Wojciech Jaranowski i Rafał Sobolewski z PiS, Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa, który kandydował z list KO, członkini zarządu województwa z PSL Aneta Jędrzejewska. Ostatni mandat w tym okręgu ma przypaść samorządowcowi z wieloletnim stażem Stanisławowi Pawlakowi z SLD.

Obecnie w sejmiku województwa władzę sprawuje koalicja PO i PSL. Marszałkiem jest Piotr Całbecki z PO, a przewodniczącym sejmiku Ryszard Bober z PSL. Kandydaci w wyborach do tego sejmiku ubiegali się w 2018 r. o 30 miejsc. W kończącej się kadencji radnych było 33.

We wtorek rano marszałek Całbecki dziękował za poparcie z strony wyborców i deklarował, że jeżeli zostanie mu złożona propozycja pozostania na tej funkcji, to nie odmówi.

W 2014 roku PO zdobyła 14 mandatów w 33-osobowym wówczas sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe mandaty uzyskały: PSL - 10, PiS - 7 i SLD - 2.