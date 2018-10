​Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył, że nie miałaby sensu korekta przygotowanego przez rząd projektu budżetu. Został on odrzucony przez Komisję Europejską.

Giuseppe Conte / SERGEI CHIRIKOV / PAP/EPA

Conte, który we wtorek wieczorem przybył do Moskwy, następująco skomentował tam decyzję KE: Budżet nie był improwizowany. Nie miałoby sensu powiedzieć dzisiaj, że go skorygujemy.

"Zawsze mówiłem, że byłbym nieodpowiedzialny, gdybym nie był zaniepokojony" reakcją rynków - stwierdził szef rządu. Wyraził przekonanie, że sytuacja uspokoi się dzięki dialogowi z Komisją Europejską.

Premier zaznaczył, że spodziewano się negatywnej opinii KE na temat projektu budżetu.

Postanowiliśmy opracować budżet odrzucający politykę oszczędności i promujący wzrost - wyjaśnił.

Giuseppe Conte dodał, że jego rząd rozważy opinię Komisji i za trzy tygodnie przystąpi do "szczerego dialogu" z nią.

Liderzy koalicji rządowej, wicepremierzy Matteo Salvini z Ligi i Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd w reakcji na odrzucenie projektu zadeklarowali, że gabinet nie zejdzie z obranej drogi i "nie podda się".

To pierwszy włoski budżet, który nie podoba się UE. Nie dziwię się; to pierwszy włoski budżet napisany w Rzymie, a nie w Brukseli - pisał Di Maio.

O budżecie wypowiedział się też we wtorek prezydent Sergio Mattarella, który stwierdził w wystąpieniu w Rimini, że nie można dopuścić do "nieładu w finansach publicznych".

Logika równowagi budżetowej nie polega na abstrakcyjnym rygorze - powiedział prezydent.

W przesłanym z Rzymu do Komisji Europejskiej projekcie zapisano podniesienie deficytu z 1,8 proc. PKB w 2018 roku do 2,4 proc. w przyszłym. Komisja uznała, że tak zawyżony deficyt jest istotnym odejściem od wcześniejszych zobowiązań włoskiego rządu. W przyjętej we wtorek opinii dała Włochom maksymalnie trzy tygodnie na przedstawienie zmienionego budżetu na 2019 roku.