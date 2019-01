Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji głosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. Jak komentują tę sytuację politycy z różnych krajów? Najciekawsze wypowiedzi zebraliśmy poniżej?

"Z ubolewaniem odnotowuję wynik głosowania w Izbie Gmin tego wieczoru. Wzywam, aby Wielka Brytania przedstawiła swoje zamiary tak szybko, jak to możliwe. Czas się prawie skończył" - napisał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na Twitterze.

"Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE. Razem z naszymi partnerami w UE odniesiemy się do nowych propozycji brytyjskich w tej sprawie. Zrobimy wszystko, by naszym obywatelom i firmom zapewnić maksimum przewidywalności i bezpieczeństwa" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

"Jeśli porozumienie jest niemożliwe, a nikt nie chce braku porozumienia, to kto wreszcie będzie miał odwagę powiedzieć, jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie?"- napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk w reakcji na wynik głosowania.



"Uporządkowany Brexit to najlepsze rozwiązanie dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Po przegranym głosowaniu w Izbie Gmin rząd brytyjski powinien przedstawić plan dalszych działań. Czekamy na nowe brytyjskie propozycje w tej sprawie. Będziemy pracowali z partnerami w UE nt. szczegółowego i możliwie konstruktywnego odniesienia się do tych propozycji" - zauważył w rozmowie z PAP wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.



