Dotkliwa porażka premier Theresy May w parlamentarnym głosowaniu nad zatwierdzeniem wynegocjowanej przez jej rząd umowy z Unią Europejską o warunkach wystąpienia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty zdominowała pierwsze strony wszystkich brytyjskich gazet.

Theresa May / PARLIAMENTARY RECORDING UNIT HANDOUT / PAP/EPA

"May doznała historycznej porażki" - tytułuje swój tekst "The Times", ilustrując go fotografią zgromadzonych przed parlamentem, cieszących się zwolennikami dalszego członkostwa kraju w UE. "Członkowie parlamentu domagają się opóźnienia brexitu po tym jak Izba Gmin zmiażdżyła umowę premier. Partia Pracy wzmaga presję z głosowaniem nad wotum nieufności dzisiaj" - pisze w podtytułach "The Times".

Umowa ws. Brexitu odrzucona. Porażka Theresy May w Izbie Gmin Izba Gmin nie poparła proponowanej przez rząd umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. czytaj więcej

"Kompletne upokorzenie" - pisze na pierwszej stronie konserwatywny "Daily Telegraph", który opatrzył tekst zdjęciem premier May tuż po głosowaniu. "May doznała największej porażki w historii, a umowa w sprawie brexitu rozpada się w pył. Partia Pracy składa wniosek o wotum nieufności, lecz premier mówi, że będzie walczyć dalej. Numer 10 (rząd - red.) odmawia wykluczenia odłożenia wyjścia, podczas gdy UE jest przygotowana do nowych rozmów" - kontynuuje w podtytułach gazeta, która w referendum z 2016 r. poparła brexit.



Centrolewicowy "The Guardian" swój artykuł tytułuje "May doznała historycznej porażki, gdy torysi obrócili się przeciwko niej". Na zdjęciu gazeta zamieściła jedno z pomieszczeń Izby Gmin wypełnione członkami Partii Konserwatywnej przeciwnymi umowie. "Głosowanie nad brexitem jest bezprecedensową porażką rządu. Jeremy Corbyn składa wniosek o wotum nieufności dla premier. UE ostrzega, że "czas ucieka" na zawarcie porozumienia" - dodaje "The Guardian", który popierał w referendum pozostanie w UE.



Zdjęcie May, jeszcze sprzed głosowania, gdy ostatni raz apelowała do posłów o poparcie umowy, zamieścił "Financial Times", tytułując tekst "Umowa May w sprawie brexitu zmiażdżona w Izbie Gmin" i dodając w podtytułach: "Największa różnica głosów na niekorzyść premiera we współczesnej historii. Corbyn składa wniosek o wotum nieufności dla rządu".



"The i" pisze w tytule: "Historyczne upokorzenie", zamieszczając na pierwszej stronie zdjęcie twarzy May, gdy już siedziała w samochodzie odjeżdżającym z Izby Gmin. W podtytułach gazeta pisze: "Dzisiaj głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Theresy May. Największa porażka dla premier w historii, gdy szeregowi torysi zagłosowali w stosunku sześć do jednego przeciw jej porozumieniu o brexicie. Corbyn próbuje doprowadzić do wyborów powszechnych, podczas gdy Wielka Brytania pozostaje w klinczu, a wyjście bez umowy jest zaplanowane na 29 marca. Nowe kłótnie w rządzie, podczas gdy ministrowie domagają się od premier radyklanych działań, ale DUP pomoże jej utrzymać się na stanowisku. Bruksela ostrzega, że "czas prawie się skończył"" - dodaje "The i" w podtytułach.



Tabloid "Daily Mail" na pierwszej stronie umieścił duże zdjęcie premier May tuż po przegranym głosowaniu oraz tytuł: "Walcząc o swoje życie". "Porozumienie May zmiażdżone przez największą w historii porażkę. Ona staje dziś w obliczu wotum nieufności. Rząd podzielony w kwestii jej planu współpracy z Partią Pracy. Unia pozwoli Wielkiej Brytanii odwołać brexit" - pisze w podtytułach gazeta.



Inny tabloid "The Sun", który popierał w referendum wyjście z UE, swój tekst zatytułował "Brextinct", co jest grą słów brexit oraz exticnt (ang. wyginięcie), a zilustrował go rysunkiem premier May przestawionej jako wymarły ptak dront dodo. Podtytuł głosi: "Umowa May w sprawie brexitu martwa jak dodo".