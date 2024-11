W USA nie ma ciszy wyborczej. Walka o głosy trwa do ostatniej chwili - przypomina korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Donald Trump ogłasza: To najważniejszy dzień w historii Ameryki. Kamala Harris wezwała naród do zjednoczenia. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z ostatniego dnia wyborów oraz na Amerykański wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24. Zaczynamy punktualnie o godzinie 20:00.