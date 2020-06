W nowojorskim okręgu konsularnym odnotowano rekordowe zainteresowanie polonijnego elektoratu głosowaniem w wyborach prezydenta Polski. Konsul generalny Adrian Kubicki poinformował w czwartek, że zamiar głosowania zgłosiło do placówki 13 600 wyborców.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Do tylu osób wysłaliśmy pakiety wyborcze, a pozytywna wiadomość jest taka, że otrzymaliśmy już blisko 6000 odpowiedzi. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jutro i w sobotę przyjdzie ich jeszcze więcej i jak myślę frekwencja będzie dobra - powiedział konsul w czwartek wieczorem. Dla porównania do wyborów parlamentarnych w minionym roku zarejestrowało się ok. tysiąca osób mniej. Frekwencja sięgała wówczas około 80 proc.

Wyjaśnił, że ze względu na ograniczenia wiążące się w USA z pandemią Covid-19, w tym zakaz dużych zgromadzeń, polskie służby konsularne rekomendowały MSZ przeprowadzenie głosowania drogą korespondencyjną. Zalecał to także amerykański Departament Stanu.



W związku z tym, w odróżnieniu od poprzednich lat, nie powołano komisji wyborczych w różnych miejscach na terenie poszczególnych okręgów konsularnych. Są tylko w siedzibie konsulatów. Dlatego właśnie na ich adresy trzeba wysyłać pakiety wyborcze.



Musimy zadbać o to, żeby każdy wyborca miał taki sam, równy, dostęp do głosowania - podkreślił konsul.



Do nowojorskiej placówki napływają informacje od niektórych polonijnych wyborców, że wysyłane pocztą pakiety jeszcze nie wszędzie dotarły. Kubicki wyraził nadzieję, że znakomita większość osób już je dostała, a do pozostałych dotrą w najbliższym czasie, tak, by wszyscy zdążyli je w porę odesłać.

Polonia w USA zagłosuje w sobotę

Polonia w USA głosuje w sobotę. Pakiety wyborcze muszą być przekazane drogą pocztową do nowojorskiego konsulatu tego dnia do godz. 21 miejscowego czasu.



Ponieważ w sobotę poczta jest czynna, praktycznie do końca głosowania będzie można oddać głos - przewiduje konsul.



Osoby mieszkające w niedalekiej odległości od placówki na Manhattanie będą miały możliwość przekazywania w wskazanym lokalnym oddziale poczty pakietów wyborczych jeszcze w ostatniej chwili, w sobotę do godz. 15, skąd zostaną dostarczone do konsulatu.



Mamy porozumienie z pocztą zapewniające, że wszystkie przesyłki nadane w sobotę będą nam dostarczone jeszcze przed zamknięciem głosowania - powiadomił konsul Kubicki.



Konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki ocenił zainteresowanie tamtejszej polonijnej społeczności wyborami jako "umiarkowanie duże". W Chicago zarejestrowało się do głosowania korespondencyjnego 12 784 osób.