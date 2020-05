Sądzę, że uchwała PKW ws. wyborów prezydenckich 10 maja będzie opublikowana; my przekazaliśmy ją 11 maja i czekamy na publikację - powiedział w czwartek dziennikarzom szef PKW Sylwester Marciniak.

Szef PKW Sylwester Marciniak / Radek Pietruszka / PAP

Chodzi o podjętą przez PKW uchwałę, w której Komisja stwierdziła, że w wyborach prezydenckich 10 maja brak było możliwości głosowania na kandydatów. Według PKW w związku z tym, że jest to równoznaczne w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW w Dzienniku Ustaw ma zarządzić nowe wybory; muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od dnia ich zarządzenia. Dotychczas uchwała PKW nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.



Szef PKW pytany przez dziennikarzy w Senacie, czy to jest zgodne z prawem, że ktoś wstrzymuje publikację uchwały PKW ws. wyborów prezydenckich, odparł: "sądzę, że będzie opublikowana". My przekazaliśmy (uchwałę) 11 maja i czekamy na publikację - stwierdził Marciniak.



Jak dodał, wie z doniesień medialnych, że trwa analiza prawna uchwały. Jakbyście państwo się zapoznali z opiniami dzisiaj profesorów, którzy do ustawy (dotyczącej wyborów prezydenckich) wskazali, że są wątpliwości do podstawy prawnej tej uchwały. Być może z tego względu - powiedział Marciniak.

Kiedy będą wybory?

Pytany, kiedy powinny odbyć się wybory, powiedział, że "tak, aby proces legislacyjny zakończył się przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta".



Premier Mateusz Morawiecki pytany w czwartek, kiedy zostanie opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca wyborów prezydenckich odparł: Tutaj dokonują się na pewno analizy, które są ważne po to, żeby wiedzieć dokładnie, czy w obecnych okolicznościach, już teraz jest ten moment, żeby ta uchwała mogła zostać opublikowana.