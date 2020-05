​Polacy, by wybrać prezydenta, wolą iść do urn. Tylko niespełna 6 proc. badanych jako formę głosowania wskazuje wybory wyłącznie korespondencyjne - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Aż 45,7 proc. osób woli, by wybory odbyły się w tradycyjnym trybie, a tylko w wyjątkowo przypadkach - korespondencyjnie.

Niewiele mniej, bo prawie 42,8 proc. badanych wskazało, że chciałoby wyborów mieszanych, czyli każdy kto chce, poszedł do urny albo - jak tak woli - poprosił o pakiet wyborczy, by go odesłać.

Wybory wyłącznie korespondencyjne wybrało zaledwie 5,7 proc. badanych. 5,8 proc. osób nie ma w tej sprawie zdania.

Co też ciekawe, wybory wyłącznie korespondencyjnie chętnie wybierały osoby w wieku 25-29 lat. Aż 34 proc. badanych w tej grupie chciałaby wyborów wyłącznie listownych. Na taką formę głosowania wskazało zaledwie 7 proc. osób powyżej 60. roku życia.