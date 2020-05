Marszałek Sejmu Elżbieta Witek popełnia delikt konstytucyjny nie ogłaszając terminu wyborów prezydenckich - uważa lider PO Borys Budka. Według niego skrajną hipokryzją rządu "jest mówienie o tym, że w KPRM trwają analizy, czy można ogłosić uchwałę PKW".

Budka: Marszałek Witek popełnia delikt konstytucyjny nie ogłaszając terminu wyborów prezydenckich / Marcin Obara / PAP

Lider PO przekonywał w PolsatNews, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek powinna była do wczoraj, czyli do 24 maja, ogłosić datę nowych wyborów prezydenckich. "To jest obowiązek konstytucyjny i nowa ustawa (dot. wyborów prezydenckich) nie ma nic do tego" - podkreślił.



"Po drugie, hipokryzją jest zwalanie na Senat tego, że prace nad ustawą trwają dłużej, bowiem Senat zastępuje to, czego nie zrobiono w Sejmie - rzetelnej analizy. I po trzecie skrajną hipokryzją jest mówienie o tym, że trwają jakieś analizy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy można ogłosić i kiedy ogłosić uchwałę PKW" - zaznaczył Budka.





PKW stwierdziła w niej, że w wyborach prezydenta RP wyznaczonych na 10 maja br. brak było możliwości głosowania na kandydatów i w której jednocześnie podkreślono, że marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW wyznaczy termin nowych wyborów.



"My jesteśmy w tej chwili na etapie analiz formalno-prawnych związanych też z pewnym zadbaniem o to, żeby nie doszło do chaosu prawnego, który mógłby w ogóle bardzo skomplikować przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Powtarzam: jak tylko zakończy się ten proces legislacyjny pani marszałek przedstawi kalendarz wyborczy i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej" - odniósł się do tej sprawy w PolsatNews szef KPRM Michał Dworczyk.



Według Budki nie chodzi tu o żadną analizę. "Oni tylko czekają, by była nowa ustawa, a nowa ustawa nie ma nic do tego, że konstytucja wprost mówi o tym - 14 dni ma marszałek Sejmu na to, by zarządzić nowe wybory" - podkreślił lider PO. Jak dodał, "jest Kodeks wyborczy, który obowiązuje; jest konstytucja, która obowiązuje i nowa ustawa nie ma nic do tego".



"Dziś pani marszałek Witek popełnia delikt konstytucyjny nie ogłaszając wyborów. A co, jeśli ustawa nie zostanie przyjęta? A co, jeśli Sejm odrzuci ją wspólnie z Senatem? Nie wolno uzależniać wykonania konstytucyjnego obowiązku od przyszłego prawa. Na dziś obowiązuje Kodeks wyborczy a to, że Sejm w sposób bezmyślny większością parlamentarną, przyjął absurdalne rozwiązania, nie stanowi dla Senatu żadnego impulsu, by postępować w taki sam sposób" - powiedział polityk.



Pytany, dlaczego przez dwa tygodnie od uchwalenia przez Sejm ustawy dot. wyborów prezydenckich Senat nie zajął się nią , odparł, że "Senat ma 30 dnia na to, by zająć się ustawą". "Te prace muszą być merytoryczne i muszą nadrobić wszystkie zaległości, których dopuścił się Sejm. PiS jest w stanie przyjąć każdy bubel prawny. Tam nie ma refleksji, tam jest polecenie z Nowogrodzkiej. Przysyłają buble prawne, które trzeba poprawiać" - powiedział lider Platformy Obywatelskiej.



Zaznaczył, że Sejm uchwalił ustawę zakładającą głosowanie mieszane bez odsyłania jej projektu do komisji, "bez żadnych opinii, nie przyjmując żadnych merytorycznych poprawek". "Mamy to szczęście, że w Senacie mówimy jednym głosem. Będziemy zgłaszać wspólne poprawki dotyczące między innymi kalendarza wyborczego, to mamy ustalone. Zgłaszałem również deklarację poparcia - i podtrzymuję ją - poprawki PSL, która mówi o dwudniowych wyborach, by były one bardziej bezpieczne" - podkreślił Budka.



Jak dodał, jest wiele takich rzeczy, które można było zrobić już w czasie prac sejmowych nad ustawą "a tymczasem PiS udaje, że to winą Senatu są merytoryczne prace". "Będziemy rzetelnie pracować w Senacie. W tym tygodniu są posiedzenia komisji, będą tam eksperci, samorządowcy. Jutro spotykamy się u marszałka Tomasza Grodzkiego. Chcemy jak najszybciej zakończyć pracę nad tą ustawą, ale szybkość nie oznacza bezmyślności" - podkreśli lider PO.



W ubiegły czwartek trzy połączone komisje senackie - praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza pracowały nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Ustawa przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Prace przerwano po zgłoszeniu poprawek przez opozycję, a zostaną one wznowione we wtorek o godz. 12.