Chociaż mogę być pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA, to nie będę ostatnią - powiedziała w sobotę senator Kamala Harris, która w Wilmington poprzedzała przemówienie Joe Bidena, uznanego przez amerykańską prasę za zwycięzcę wyborów prezydenckich w USA.

Kamala Harris będzie wiceprezydentem USA / LARRY W. SMITH SHUTTERSTOCK / PAP/EPA

Agencja AP oraz stacje CNN, NBC i Fox News ogłosiły, że demokrata Joe Biden wygrał z urzędującym szefem państwa, republikaninem Donaldem Trumpem w Pensylwanii. To oznacza, że zyskał ponad 270 głosów elektorskich koniecznych do zwycięstwa w całych wyborach prezydenckich. Zliczanie głosów jeszcze trwa, jednak w ocenie mediów przewaga demokraty jest tak duża, że może on być pewien liczby głosów elektorskich gwarantującej mu prezydenturę. Trump nie uznał zwycięstwa rywala, a jego obóz zapowiada walkę podczas ponownych przeliczeń głosów w Georgii i Wisconsin oraz utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do fałszerstw.

Kamala Harris już w sobotę zapisała się w historii USA. Dzięki zwycięstwu Joe Bidena w wyborach będzie pierwszą kobietą, pierwszą Afroamerykanką i pierwszą osobą południowoazjatyckiego pochodzenia na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

"Mogę być pierwszą kobietą na stanowisku (wiceprezydenta), ale nie będą ostatnia" - mówiła w Wilmington. "Każda mała dziewczynka oglądająca dzisiejszy wieczór widzi, że to kraj możliwości" - dodała.

Zwracając się do amerykańskich dzieci stwierdziła: "Kraj wysłał wam jasną wiadomość: marzcie z ambicją, przewódźcie z przekonaniem i zobaczcie siebie w sposób, w jaki inni mogą was nie widzieć (...) Ale wiedźcie, że będziemy was oklaskiwać na każdym kroku" - mówiła Harris.

Była prokurator stanowa Kalifornii z uznaniem wypowiedziała się o wyborcach. "Gdy nasza demokracja oraz dusza były w stawce w wyborach, a świat patrzył, wy rozpoczęliście nowy dzień dla Ameryki" - oceniła.

"Wybraliście nadzieję, jedność, przyzwoitość, naukę i prawdę, wybraliście Joe Bidena na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych" - mówiła.

Harris chwaliła Bidena, oceniając, że ma odpowiednie cechy charakteru, by zjednoczyć Amerykanów. Wskazywała, że jego "osobiste doświadczenie straty daje mu poczucie sensu".

Harris nawiązywała w ten sposób do życiowej tragedii, jaka spotkała Bidena w grudniu 1972 roku, kilka tygodni po wielkim politycznym sukcesie - wygranej w wyborach na senatora w wieku 30 lat. W wypadku samochodowym zginęła wtedy jego żona i roczna córeczka.