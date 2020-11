Wyścig do Białego Domu jest "daleki od zakończenia" - ogłosił prezydent USA Donald Trump w oświadczeniu, opublikowanym przez jego sztab wkrótce po tym, jak Joe Biden ogłoszony został przez najważniejsze amerykańskie media zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To wciąż nieoficjalne wyniki, a urzędujący prezydent-miliarder nie zamierza składać broni: zapowiedział już batalię sądową. "Nie spodziewajcie się, że Donald Trump w najbliższym czasie zaakceptuje rzeczywistość i uzna swoją porażkę" - taki głos ze źródeł wewnątrz prezydenckiego sztabu zacytowała stacja CNN.

Prezydent USA Donald Trump / SHAWN THEW / PAP/EPA

Liczenie głosów oddanych przez Amerykanów w wyborach z 3 listopada trwa nadal w sześciu stanach. Już teraz jednak ośrodek badawczy Edison Research i najważniejsze amerykańskie media ogłosiły Joe Bidena zwycięzcą prezydenckiego wyścigu.

Według szacunkowych danych CNN, demokrata zagwarantował już sobie co najmniej 279 głosów elektorskich - dziewięć powyżej koniecznego do zwycięstwa progu 270 głosów elektorów.

Donald Trump: "W poniedziałek nasz sztab skieruje sprawę na drogę sądową"

Donald Trump nie zamierza jednak - zgodnie z przewidywaniami - składać broni.

W oświadczeniu, opublikowanym przez jego sztab wkrótce po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów, stwierdził, że prezydencki wyścig jest "daleki od zakończenia" i zapowiedział batalię prawną.

"W poniedziałek nasz sztab skieruje sprawę na drogę sądową, by zagwarantować, że prawa wyborcze są w pełni respektowane, a na stanowisku jest prawowity zwycięzca" - czytamy w cytowanym przez CNN oświadczeniu.

"Nie spocznę, dopóki Amerykanie nie doczekają się uczciwego policzenia głosów, na które zasługują i którego wymaga Demokracja" - podkreślił Trump.

CNN: Gdy ogłoszono Bidena zwycięzcą, Trump był na polu golfowym

Według informacji uzyskanych przez CNN od "osoby znającej sytuację", w ciągu pierwszych godzin po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów prezydent nie skontaktował się z Joe Bidenem.

Sama wiadomość o nieoficjalnym rozstrzygnięciu rywalizacji zastała go na... polu golfowym w jego posiadłości w Virginii. Do Białego Domu - gdzie przez cały ten czas przebywała, według CNN, Pierwsza Dama Melania Trump - Donald Trump wrócił dopiero kilkanaście minut po godzinie 15:00 czasu lokalnego.

Źródła w otoczeniu Donalda Trumpa: "Nie spodziewajcie się, że w najbliższym czasie zaakceptuje rzeczywistość"

O tym, że prezydentowi trudno pogodzić się ze wciąż nieoficjalną przegraną, świadczą zakulisowe doniesienia.

"Nie spodziewajcie się, że Donald Trump w najbliższym czasie zaakceptuje rzeczywistość i uzna swoją porażkę w wyborach" - takie stwierdzenie ze źródeł wewnątrz prezydenckiego sztabu zacytowała krótko po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników CNN.

Rozmówcy stacji twierdzili, że Trump jest rozgoryczony i się "okopał".

"Może nigdy nie zaakceptować rzeczywistości" - stwierdził nawet w rozmowie z CNN niewskazany z nazwiska doradca prezydenta USA.

Melania Trump milczy

Milczy natomiast Pierwsza Dama - i to, jak twierdzi CNN, raczej się w najbliższym czasie nie zmieni.

Niedługo po ogłoszeniu Joe Bidena prezydentem-elektem stacja - powołując się na źródło w Białym Domu - podała, że nie należy się spodziewać, by Melania Trump wydała w sobotę publiczne oświadczenie: ani wspierające stanowisko męża, ani uznające zwycięstwo Bidena.

Rozmówca CNN twierdzi również, że Pierwsza Dama nie angażowała się w narady innych członków rodziny i przedstawicieli administracji ws. strategii działań na najbliższy czas.

Joe Biden: "Obiecuję wam: będę prezydentem wszystkich Amerykanów"

Tuż po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów konieczność zamknięcia sporów i zjednoczenia podkreślił natomiast w oświadczeniu Joe Biden.

"Wraz z zakończeniem kampanii nadszedł czas, by zostawić za sobą gniew i szorstką retorykę i stanąć razem jako naród. To czas, by Ameryka się zjednoczyła. I uleczyła" - podkreślił.

"Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. I nie ma niczego, czego nie moglibyśmy dokonać, jeśli będziemy działać razem" - zaznaczył.

W poście na Twitterze Biden zapewnił natomiast: "Obiecuję wam: będę prezydentem wszystkich Amerykanów - bez względu na to, czy na mnie głosowaliście, czy nie".