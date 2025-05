Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażowych wyników pierwszej tury. Debata telewizyjna obu kandydatów ma się odbyć już w najbliższą środę 21 maja. Sztab Nawrockiego jeszcze nie potwierdził udziału.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki podczas debaty przed pierwsza turą wyborów / Adam Burakowski / East News

Na stronie Centrum Informacji TVP podano, że Telewizja Polska wspólnie z TVN24 i Polsat News zorganizuje debatę prezydencką z udziałem dwóch kandydatów, którzy spotkają się w II turze wyborów w dniu 1 czerwca. Debata odbędzie się w środę, 21 maja, o godz. 20 w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17.

Zaproszenia na debatę złożono 15 maja wszystkim zarejestrowanym kandydatom ubiegającym się o stanowisko prezydenta z zastrzeżeniem, że dotyczy ono przedstawicieli tych kandydatów, którzy wezmą udział w II turze wyborów prezydenckich. Spotkanie organizacyjne trzech stacji i sztabów zaplanowano na poniedziałek na godz. 15 w siedzibie TVP. W trakcie spotkania zostaną zaproponowane i omówione zasady oraz przebieg debaty - zapowiedziała telewizja publiczna.

Według wyników sondażowych w drugiej turze spotkają się kandydat KO Rafał Trzaskowski i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. Sztab Trzaskowskiego potwierdził PAP udział w debacie, natomiast sztab Nawrockiego przekazał, że poinformuje o swojej decyzji w poniedziałek.

Nawrocki wezwał do jednej uczciwej debaty

W niedzielę, tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych Nawrocki ocenił, że te wybory były najmniej sprawiedliwie w ciągu ostatnich 35 lat. Były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez Spółki Skarbu Państwa, instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała - PiS. I co? I nic! Jesteśmy i wygramy - podkreślił Nawrocki. Wezwał do tego, by druga tura wyborów była uczciwa i odbyła się "jedna, uczciwa debata prezydencka".

Według sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,1 proc. To ci kandydaci spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z szacowanym wynikiem 15,4 proc. Kolejne miejsca, wg sondażu Ipsos, zajęli: Grzegorz Braun - 6,2 proc., Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc., Magdalena Biejat - 4,1 proc., Joanna Senyszyn - 1,3 proc., Krzysztof Stanowski - 1,3 proc., Marek Jakubiak - 0,8 proc., Artur Bartoszewicz - 0,5 proc., Maciej Maciak - 0,4 proc., Marek Woch - 0,1 proc.

Szacowana frekwencja w wyborach sięgnęła 66,8 proc.