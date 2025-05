Chcesz zagłosować poza swoim obwodem w II turze wyborów prezydenckich? Musisz się spieszyć. To już ostatni moment dla wyborców, by złożyć wnioski umożliwiające głosowanie poza obwodem głosowania czy skorzystanie z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Sprawdź, co należy zrobić, aby w pełni wykorzystać swoje prawo wyborcze.

To ostatnie dni na zmianę obwodu głosowania / Archiwum RMF FM / RMF FM

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

To ostatnie dni na składanie wniosków dla wyborców, którzy nie zrobili tego przed I turą.

Do 29 maja można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnej komisji oraz zmienić miejsce głosowania.

Zaświadczenie wydawane jest tylko raz - jego zgubienie uniemożliwia głosowanie.

Do 27 maja można złożyć wniosek o głosowanie za granicą oraz o bezpłatny transport do lokalu wyborczego (dla osób z niepełnosprawnością i powyżej 60 lat).

W II turze zmierzą się Rafał Trzaskowski (KO) i Karol Nawrocki (PiS).

Nie przegap terminów

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca. To więc już ostatnie dni na składanie wniosków przez wyborców, jeśli ci nie zrobili tego przed I turą wyborów 18 maja.

Między innymi do 29 maja wnioski mogą składać osoby chcące uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą. Dotyczy to tych wyborców, którzy nie wnioskowali o wydanie zaświadczenia przed pierwszym głosowaniem (które odbyło się 18 maja), bowiem osoby, które składały wtedy wnioski otrzymały dwa zaświadczenia - jedno na I turę, a drugie na ponowne głosowanie w II turze wyborów.

Konieczna wycieczka do urzędu

Wniosek składa się w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Zaświadczenie wyborca odbiera "od ręki" - osobiście albo przez pisemnie upoważnioną do tego osobę. W tym drugim wypadku wnioskujący musi sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie.

Jak komisja powinna wpisać wyborcę?

Wyborca z zaświadczeniem będzie musiał je przedstawić w obwodowej komisji wyborczej, która dopisując nazwisko wyborcy w rubryce "Uwagi", umieści adnotację "Zaświadczenie 01.06" albo "Z 01.06".

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że uzyskane zaświadczenie otrzymuje się tylko raz, ważne więc, by go nie utracić. W przypadku zgubienia, zniszczenia czy kradzieży zaświadczenia wyborca nie będzie mógł zagłosować, nawet jeśli będzie chciał to zrobić w miejscu, w którym mieszka, bowiem zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Chcesz głosować w Polsce poza miejscem zamieszkania? Możesz zmienić obwód przez internet

Również do 29 maja wyborcy mają czas na składanie wniosków o zmianę miejsca głosowania na inny obwód utworzony na terenie Polski. Głosowanie w innym obwodzie będzie możliwe po złożeniu wniosku w tej sprawie w urzędzie gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu ponownego głosowania, albo za pośrednictwem strony gov.pl.

PKW podkreśla, że wyborcy którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania przed I turą, będą ujęci w tym samym spisie wyborców również w II turze wyborów. Głosowanie gdzie indziej będzie możliwe albo po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania, albo po zawnioskowaniu o zmianę miejsca głosowania.

Jeśli 18 maja ktoś głosował w swoim obwodzie w kraju, ale podczas II tury wyborów będzie za granicą i chce tam głosować, może złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców u właściwego terytorialnie konsula - informacje na ten temat są na stronie ewybory.msz.gov.pl. Wyborca, który przed I turą wyborów składał wniosek o ujęcie go w obwodzie utworzonym za granicą, będzie w nim ujęty również przed II turą wyborów.

Czas na składanie wniosków tej sprawie upływa 27 maja.

Bezpłatny transport dla niektórych wyborców

Do 27 maja możliwe jest także składanie wniosków przez wyborców z niepełnosprawnością lub wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, o bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu głosowania. Prawo to funkcjonuje w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Również w tym przypadku składanie wniosków dotyczy tych wyborców, którzy nie zrobili tego przed pierwszym głosowaniem. Informacje o godzinie transportu wyborcy dostaną do 29 maja.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich

Pierwsze głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich odbyło się 18 maja. Żaden z 13 startujących wówczas kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów. W związku z tym 1 czerwca zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura), w której zmierzy się dwoje kandydatów z najwyższym poparciem w I turze, czyli kandydat KO Rafał Trzaskowski (który uzyskał 31,36 proc. głosów) i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki (zdobył 29,54 proc. głosów).