09:03

W wyborach w komisjach w USA w tym roku udział wzięła rekordowa liczba osób - ponad 44 tys. W 2019 r. liczba ta wyniosła 29 tys., zaś w przeprowadzanych korespondencyjnie wyborach prezydenckich 2020 r. - 36 tys. Najwięcej osób głosowało w komisji w Passaic w stanie New Jersey, na przedmieściach Nowego Jorku - 2748 osób.

Tak jak w poprzednich wyborach, PiS zawdzięcza zwycięstwo wśród Polonii głównie mieszkańcom aglomeracji Chicago i innych miast Środkowego Zachodu - Detroit, Milwaukee, Saint Louis. Tam zdobył 55 proc. głosów, podczas gdy KO - 24,5 proc.

09:00

W nocy z niedzieli na poniedziałek w komisjach wyborczych w USA zakończono liczenie głosów w polskich wyborach parlamentarnych i w referendum. W wyborach do Sejmu PiS otrzymał 40 proc. głosów, zaś Koalicja Obywatelska - 35,5. Na dalszych miejscach uplasowały się Trzecia Droga (8,3), Nowa Lewica (6,6), Konfederacja (6 proc.) Polska jest Jedna (3 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (0,5 proc.).

O zmieniających się trendach wśród Polaków w USA świadczy wynik wyborów do Senatu: większość zdobył w nich kandydat opozycji Adam Bodnar (53 proc.), podczas gdy cztery lata temu zdecydowanie wygrała kandydatka PiS, zbierając 58 proc. głosów.

W głosowaniu w ogólnokrajowym referendum karty do głosowania pobrała nieco mniej niż połowa głosujących - 49 proc. Ci, którzy wzięli udział w referendum, na każde z pytań odpowiadali zdecydowanie na nie - od 91 do 96 proc.

08:58

Są już wyniki z 20,09 proc. obwodów głosowania. PiS ma obecnie 40,49 proc. Na drugim miejscu jest KO - 26,06 proc. Dalej jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,87 proc. W Sejmie może znaleźć się jeszcze Lewica - 7,99 proc. oraz Konfederacja z wynikiem 7,45.

08:46

Koalicja Obywatelska (167 głosów) zwyciężyła w polskich wyborach parlamentarnych na Łotwie, na drugim miejscu znalazła się Nowa Lewica (93 głosy), a na trzecim ex aequo Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja (po 85 głosów) - wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła prawie 100 proc.

Na Łotwie do udziału w wyborach zarejestrowało się 486 osób, a 50 wyborców oddało głos na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 97,57 proc., a w wyborach do Senatu - 97,20 proc. W wyborach do Senatu Adam Bodnar z KO zdobył 368 głosów, a Alicja Żebrowska z PiS 131 głosów. Frekwencja w referendum wyniosła 40,30 proc.

08:37

"Od lat 90. XX wieku utarł się taki zwyczaj, że kolejni prezydenci misję tworzenia rządu wręczali liderom tych partii, które wybory wygrały. W sposób oczywisty wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda tę misję powierzy Prawu i Sprawiedliwości. Dla mnie oczywistym, naturalnym kandydatem jest premier Mateusz Morawiecki" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński szef sztabu wyborczego PiS pytany o to, kto powinien dostać misję stworzenia rządu po wyborach parlamentarnych. Według sondaży late poll Prawo i Sprawiedliwość nadal znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia.

Szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński nie również wykluczył, że jego formacja po wyborach będzie rozmawiała z PSL o koalicji. "Jeżeli misję utworzenia rządu otrzyma PiS, to takie rozmowy będą" - zapowiedział.

08:33

Po przeliczeniu danych z 15,42 proc. obwodów głosowania, frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 71,81 proc. Liczba kart ważnych w obwodach, z których spłynęły dane wynosi 2 393 477. Liczba uprawnionych do głosowania w obwodach, z których spłynęły dane to 3 333 122.

Jeśli chodzi o wybory do Senatu, to według danych z 4 836 na 31 497 (15,35 proc.) obwodów głosowania częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane wynosi 71,91 proc.

Liczba kart ważnych w obwodach, z których spłynęły dane wyniosła 2 404 749. Liczba uprawnionych do głosowania w obwodach, z których spłynęły dane to 3 344 333.

08:15

Z sondażu Ipsos, zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat, tzw. late poll wynika, że rozkład mandatów w Sejmie przy takich wynikach wyglądałby następująco: PiS - 198 mandatów, Koalicja Obywatelska - 161 mandatów, Trzecia Droga - 57 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 14 mandatów.

07:52

PiS zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, osiągając 36.6 proc. poparcia - wynika z badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,4 proc. PiS nie będzie mogło jednak samodzielnie rządzić.

07:40

"Pierwsze sondaże pokazują, że opozycja zdobywa większość, którą trudno będzie podważyć PiS-owi. Prawdopodobnie skończy się to tym, że będziemy tworzyli rząd. Czy od razu? Czy bez problemów? Tego nie wiem" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RM24 europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. "Chciałbym, żeby prezydent zachował się przyzwoicie" - dodał.

07:38

Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała wyniki z 10,3 proc. obwodów głosowania.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów - 26,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 208 304 osób, co daje mu 13,66 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i - tym samym - 8,34 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 112 037 głosów i 7,35 proc. poparcia. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 27 543 głosy - 1,81 proc. poparcia.

Częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane według PKW wyniosła 71,93 proc.

07:34

Około północy zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych w Krakowie. W poniedziałek rano (stan na godz. 7) pracę zakończyło 100 z 454 obwodowych komisji wyborczych (OKW). Według bieżących informacji PKW, frekwencja w mieście wyniosła 80,53 proc.

"Liczenie głosów jest opóźnione. Jeszcze wiele komisji pracuje nad protokołami. Póki co 100 obwodowych komisji wyborczych zakończyło pracę - czyli ich protokoły zostały zatwierdzone przez okręgową komisję wyborczą" - powiedział Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, koordynującego organizację wyborów.

W Krakowie po 21 godz. rezerwowe karty do głosowania dowoziły pojazdy urzędu miejskiego, ale i formy taksówkarskie, z którymi miasto zawarło umowę na czas obsługi wyborów. Straż miejska asystując w transporcie pomagała w sprawnym przemieszczaniu się samochodów. 35-370 OKW wygenerowało protokoły, ale nie zostały one jeszcze zatwierdzone przez obwodową komisję wyborczą.

W Krakowie są 454 komisje wyborcze, w tym 411 w stałych obwodach głosowania i 43 w obwodach odrębnych (szpitale, DPS-y, zakłady karne).

07:31

Z danych z 19,31 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 68 obejmującym powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski i kłobucki w woj. śląskim wynika, że Ryszard Majer z PiS zdobył 36,95 proc. (10 710 głósów), a Krzysztof Smela z Trzeciej Drogi - 30,24 proc. (8 764 głosów) - podała na swojej stronie PKW. Senacki okręg wybiorczy nr 68 obejmuje powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski i kłobucki w woj. śląskim.

07:23

KO zdobyła 32,68 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu krakowskim (nr 13) - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 14,08 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS - 28,93 proc., Trzecia Droga - 16,41 proc., Nowa Lewica - 11,96 proc, Konfederacja - 7,23 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 1,45 proc., Polska Jest Jedna - 1.34 proc. Okręg wyborczy nr 13 obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, olkuski.

07:22

Czy Prawo i Sprawiedliwość dostanie od prezydenta misję tworzenia rządu? Opozycja apeluje do Andrzeja Dudy o przemyślenie tej decyzji. Mając na uwadze podział mandatów - na podstawie wyników wyborów exit poll - bliżej przejęcia władzy jest opozycja. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica razem mogłyby liczyć na 248 mandatów; PiS na 200.

07:21

"Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa PKW, kompetencje kontrolne Sądu Najwyższego aktualizują się z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów" - wskazuje w "Rzeczpospolitej" prof. Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik SN.

Sąd ten ma 90 dni na wydanie orzeczenia o ważności wyborów. "Nastąpi to po rozpoznaniu wszystkich protestów. Potem Państwowa Komisja Wyborcza oraz prokurator generalny składają swoje stanowiska w sprawie i wyznaczany jest termin posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Nie zamierzamy przedłużać tej procedury" - powiedział.

Stępkowski był też pytany, czy podwójne głosowanie (wybory i referendum) nie obciąży zbytnio Izby przy badaniu protestów. "Na orzeczenie o ważności referendum Izba Kontroli ma 60 dni. Może to zatem nastąpić jeszcze przed uchwałą o ważności wyborów. Protesty referendalne są rejestrowane w odrębnym repertorium. Wszystko zależy od ich liczby, ale nie sądzimy, by ich rozpoznanie mogło sprawiać istotne problemy" - odparł rzecznik prasowy SN

07:18

Z danych z 21,55 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 56 w woj. podkarpackim wynika, że Józef Jodłowski z PiS zdobył 47,35 proc. (18 354 głosów), a Jolanta Kaźmierczak z KO 29,47 proc. (11 422) - podała na swojej stronie PKW.

Senacki okręg wybiorczy nr 56 obejmuje powiaty: łańcucki, rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów. O mandat senatorski ubiegało się w nim czterech kandydatów.

Oprócz wyżej wymienionych byli to: Krzysztof Gutkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Krzysztofa Gutkowskiego), który zdobył 4 493 głosy (11,59 proc.) oraz Krzysztof Mazur (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość), który uzyskał 4 492 (11,59 proc.)

07:08

Głosowanie w wyborach parlamentarnych formalnie zakończyło się o godz. 21, ale były miejsca w Polsce, gdzie lokale były otwarte do później nocy. Z lokalu wyborczego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej przy ul. Skarbińskiego w Krakowie ostatni głosujący wyszli o godz. 23:20. Rekord padł jednak we Wrocławiu. Głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie trwało do około 3 nad ranem. Wciąż trwa tam liczenie głosów.

06:55

Jak jest różnica między exit poll a late poll? Wyniki exit poll to nic innego, jak sondaż przeprowadzony wśród wyborców tuż po opuszczeniu przez nich lokalu wyborczego. Ankieterzy pytają wychodzących z głosowania ludzi, na kogo oddali swój głos.

Problem jest taki, że wyborcy często mogą nie chcieć dzielić się swoimi decyzjami, a niekiedy podają odpowiedź niezgodną ze stanem faktycznym. Z tego powodu szacuje się, że błąd statystyczny w przypadku exit poll może wynosić 2 proc.

Są jednak jeszcze wyniki late poll, w których margines błędu jest znacznie niższy. Badanie polega na tym, że ci sami ankieterzy sprawdzają wyniki, które komisje wywieszą np. na drzwiach lokalu wyborczego. To już zatem nie deklaracje wyborców, tylko oficjalnie policzone przez komisje wyborcze wyniki.

06:50

Wcześniej poznaliśmy wyniki badania exit poll, przeprowadzonego przez firmę Ipsos. Z sondażu wynika, że do Sejmu dostało się pięć ugrupowań politycznych - Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc, Konfederacja - 6,2, a Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Przeliczając wyniki wyborów parlamentarnych na mandaty, to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163 mandaty, Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 12 mandatów.

Frekwencja wyniosła 72,9 proc.

