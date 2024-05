Włodarze Sopotu i Zakopanego wymienili się deskami - snowboardową i kitesurfingową - symbolicznie otwierając letni sezon turystyczny nad morzem i w górach. Spacerowicze i goście zostali poczęstowani zakopiańskimi oscypkami i ogórkami kiszonymi w sopockiej solance.

Do wymiany doszło na sopockim molo, na którym już dziś można było poczuć letni klimat. Było bezchmurne niebo i blisko 20 stopni Celsjusza. Na samym molo było też wiele osób, które spacerowały po pomoście.

Przedstawiciele obu miast, Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu i Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego wymienili się deskami. Przy tym wielokrotnie podkreślali, że sezon turystyczny w ich miastach trwa cały rok.

Wymiana desek to tradycja kontynuowana już od kilkunastu lat. Na progu zimy to delegacja znad morza przyjeżdża do Zakopanego.