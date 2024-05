Druga część długo nie przyniosła zmiany rezultatu, choć obie drużyny miały swoje okazje. Niespełna kwadrans przed końcem Lewandowski został zastąpiony przez Ferrana Torresa, a w doliczonym czasie Barcelona ustaliła wynik na 2:0. Rzut karny wykorzystał Raphinha.

Dzięki temu zwycięstwu, a także piątkowemu remisowi dotychczasowego wicelidera Girony na wyjeździe z Alaves 2:2, piłkarze Barcelony awansowali na drugie miejsce. Mają 76 punktów i o jeden wyprzedzają trzecią obecnie Gironę.

Pewny mistrzostwa Real Madryt (90 pkt) pokonał w sobotę na wyjeździe 4:0 Granadę. Przedostatnia w tabeli drużyna Kamila Jóźwiaka i Kamila Piątkowskiego (obaj wybiegli w podstawowym składzie) nie ma już szans utrzymania.

Trwa natomiast ciekawa walka o tytuł króla strzelców.

Najskuteczniejszy pozostaje Ukrainiec Artem Dowbyk z Girony z 20 trafieniami, ale już tylko jedno traci do niego Norweg Alexander Soerloth z Villarrealu (zdobył dwie bramki w sobotnim meczu z Sevillą). Anglik Jude Bellingham z Realu Madryt ma 18 goli, a Lewandowski - 17.

Barcelona chce pozbyć się Lewandowskiego? Tak twierdzą katalońskie media

Kierownictwo FC Barcelony zamierza pozbyć się polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego, aby do klubu sprowadzić tańszych i młodszych hiszpańskich piłkarzy - tak twierdzą katalońskie media, przypominając, że kierowany przez Joana Laportę klub boryka się z problemami finansowymi.

Hiszpańscy komentatorzy twierdzą, że "drogi" dla katalońskiego klubu 35-letni Lewandowski miałby zostać zastąpiony nie tylko przez środkowego napastnika, ale Barca chciałaby sprowadzić młodszych i tańszych hiszpańskich graczy występujących na innych pozycjach.

Wydawane w stolicy Katalonii dzienniki "Sport" oraz "Mundo Deportivo" twierdzą, że na "celowniku" FC Barcelony pojawił się hiszpański napastnik Athletic Bilbao Nico Williams.

Obie redakcje odnotowują dobry sezon w wykonaniu 21-letniego piłkarza z Kraju Basków.

"Ewentualne odejście Lewandowskiego zwiększyłoby margines wydatków na nowych graczy" - napisał dziennik "Sport", przypominając, że polski napastnik nie jest zainteresowany przedwczesnym rozwiązaniem kontraktu, który obowiązuje do 2026 r.

O ile "Sport" twierdzi, że wraz z Williamsem władze FC Barcelony chciałyby sprowadzić z RB Lipsk 26-letniego pomocnika Daniego Olmo, o tyle "Mundo Deportivo" uważa, iż w kręgu zainteresowania Katalończyków pojawił się 22-letni pomocnik Villarrealu Alex Baena.

Poniedziałkowy "Mundo Deportivo" zaznacza z kolei, że o ile Lewandowski jest bardziej skoncentrowany na "wykańczaniu akcji zespołu, to duet Williams-Baena miałby częściej tworzyć sytuacje do zdobycia gola dla swoich kolegów z drużyny".

Według hiszpańskiej rozgłośni "Cadena SER" Lewandowski do czasu zakończenia obowiązywania umowy z FC Barceloną do 2026 r. zarobiłby w katalońskim klubie co najmniej 58 mln euro.