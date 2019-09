Prawo i Sprawiedliwość może liczyć w wyborach parlamentarnych na poparcie sięgające 45,7 proc. - wynika z prognozy przedwyborczej opracowanej przez Badania.pro dla Onetu i "Faktu". To oznacza 246 mandatów.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP



Na drugim miejscu w badaniu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 28,7 proc. i 146 mandatami. Trzecia jest Lewica - która może liczyć na poparcie 13,3 proc. wyborców i 54 przedstawicieli w Sejmie.

Jak podaje Onet, prognozowane poparcie dla Koalicji Polskiej wyniosło 6,5 proc. - to przekłada się na 13 mandatów. 1 przedstawiciela do Sejmu wprowadziłaby Mniejszość Niemiecka.