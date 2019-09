Gdyby wybory do Sejmu odbyły się we wrześniu 40 proc. badanych deklarujących udział w nich poparłoby PiS; 24 proc. - Koalicję Obywatelską, 11 proc. - zagłosowałoby na kandydatów lewicy, a 6 proc. na PSL-Koalicję Polską - wynika z sondażu Kantar.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego / Jan Karwowski / PAP

Według sondażu na PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach do Sejmu. To o 2 punkty proc. więcej niż w sondażu z sierpnia.

Na Koalicję Obywatelską tworzoną przez PO, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i Partię Zieloni głos oddałoby 24 proc. respondentów - o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu.



Na ugrupowania lewicowe - SLD, Lewicę Razem i Wiosnę, których kandydaci będą startować z list KW SLD - zagłosowałoby 11 proc. ankietowanych. To o 1 punkt proc. więcej niż poprzednio.



6 proc. wybrałoby PSL-Koalicję Polską - z list tego komitetu startują też kandydaci Kukiz'15. W poprzednim sondażu PSL i Kukiz'15 ujęte były osobno i wówczas PSL miało 5 proc., a Kukiz'15 - 6 proc. poparcia.



Na Konfederację Wolność i Niepodległość (partie KORWiN i Ruch Narodowy oraz środowisko Grzegorza Brauna) zagłosowałoby 2 proc. (spadek o 1 punkt proc. w stosunku do sierpnia).



17 proc. ankietowanych spośród tych, którzy zadeklarowali udział w wyborach stwierdziło, że trudno im powiedzieć na kogo oddaliby głos. To wzrost o 5 punktów proc. w porównaniu z sondażem z sierpnia.



Chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało łącznie 66 proc. respondentów - zdecydowanie uczestniczyć w wyborach zamierza 32 proc., a raczej wzięłoby w nich udział 34 proc. W głosowaniu nie ma zamiaru uczestniczyć 22 proc. respondentów, przy 10 proc. składa taką deklarację zdecydowanie.



Grupa osób deklarujących udział w wyborach zwiększyła się o 3 punkty proc. Z kolei osób, które nie zamierzają uczestniczyć w wyborach było we wrześniu mniej o 5 punktów proc.



"W połowie września mamy jeszcze wielu niezdecydowanych wyborców. Mimo trwającej kampanii, odsetek takich osób nie zmniejsza się. Elektoraty partyjne pozostają na stabilnym poziomie - PiS wygrywa, mając znaczącą przewagę, na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która mimo wskazania nowej kandydatki na premiera, nie zyskała, a nawet nieznacznie straciła" - skomentował wyniki badania Kantar. Jak dodano, "lewica powoli buduje swoją pozycję", a "PSL i Kukiz’15 balansują na progu wyborczym i na razie nie widać zysku ze wspólnego startu".



Sondaż w ramach comiesięcznego badania Omnibus Kantar przeprowadził 6 -11 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 975-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne badano w grupie 645 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestnictwa w wyborach.