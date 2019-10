W Sądzie Najwyższym wyznaczono pierwsze składy sędziów, którzy rozpatrzą protesty wyborcze Komitetu Wyborczego PiS w sprawie wyników wyborów do Senatu. Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło ogółem 41 protestów wyborczych. We wtorek kończy się termin ich zgłaszania.

