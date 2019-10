Podsumowanie kampanii wyborczej i "ogólna sytuacja polityczna" były tematem spotkania szefów regionów Platformy Obywatelskiej z szefem partii Grzegorzem Schetyną. Uczestnicy spotkania zapewniali, że nie było mowy o personaliach, w tym o nowym szefie klubu i kandydacie na marszałka Senatu.

Grzegorz Schetyna przewodniczył spotkaniu szefów regionów PO / Paweł Supernak / PAP

Ogólna ocena kampanii była pozytywna, dostaliśmy przecież więcej głosów więcej niż w 2015 roku - zapewniał po spotkaniu szef regionu podkarpackiego Zdzisław Gawlik. W 2015 roku lista PO otrzymała w skali kraju 3,6 mln głosów, a obecnie Koalicja Obywatelska ponad 5 mln.

Rozmawialiśmy o kampanii, ale spraw personalnych nie było - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie pojawił się też temat, jak zapewniała, ewentualnych wyborów nowego przewodniczącego PO. Podobnie jak temat nowego szefa klubu parlamentarnego.



Nie rozmawialiśmy na ten temat. Żeby rozmawiać o szefie klubu, powinien się zebrać klub, a klubu jeszcze nie ma, bo posłowie nie dostali jeszcze zaświadczeń o wyborze. Dostaną zaświadczenia, spotkamy się, poznamy, to będziemy rozmawiać - przekonywała Kidawa-Błońska.



Uczestnicy spotkania przyznawali również, że w kierownictwie PO jest pełna zgoda co do kwestii, że opozycja powinna wystawić kandydata na marszałka Senatu.



To jest oczywiste, że opozycja powinna wystawić kandydata na marszałka Senatu, skoro ma większość - powiedział poseł Rafał Grupiński.



Ten wynik daje moim zdaniem opozycji asumpt do tego, żeby wystawić kandydata na marszałka Senatu - mówił były szef klubu PO Sławomir Neumann. I przekonywał, że jeszcze nie ma konkretnego kandydata, choć w spotkaniu uczestniczył, jako wiceprzewodniczący PO wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wymieniany wśród kandydatów na marszałka Senatu.



Mamy czas, bo pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu pewnie będzie za trzy tygodnie - zaznaczył Neumann. Podobnie, dodał, jest w przypadku szefa klubu - najpierw musi się zebrać klub, muszą się spotkać i poznać nowi posłowie. Neumann zapewnił również, że on sam nie zamierza kandydować na szefa klubu. .



Oczywiście powinniśmy wystawić kandydata na marszałka Senatu, ale nie będę mówił o nazwiskach, powinni zdecydować wspólnie senatorowie i władze nowego klubu - powiedział Borys Budka. Przyznał, że Bogdan Borusewicz jest jednym z kandydatów, ale "pojawiają się też inne kandydatury".



W środę planowane jest posiedzenie zarządu PO, który ma dyskutować na podobne tematy.