"W Polsce (do władzy) doszli populiści i demagodzy i rozdają w tym populizmie wszystko, co się da i kupują masy. A klimat do tego jest dobry" - oświadczył były prezydent Lech Wałęsa na międzynarodowej konferencji Forum 2000 w Pradze. "W demokracji większość wygrywa, a dziś większość nie idzie na głosowanie. To gdzie jest demokracja?" – pytał.

