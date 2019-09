Prawo i Sprawiedliwość w niczym nie zagraża polskiej wolności i polskiej demokracji – oświadczył prezes partii Jarosław Kaczyński na konwencji we Wrocławiu. Mówił o sukcesach w walce o polską godność.

Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński / Jan Karwowski / PAP

PiS i Zjednoczona Prawica w niczym nie zagraża polskiej wolności i polskiej demokracji - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę we Wrocławiu. Ocenił, że wielu Polaków jest zdezorientowanych. Wielu Polaków dało sobie wmówić, że Polska wygląda inaczej niż wygląda, że w Polsce narasta dyktatura - mówił, podkreślając, że trzeba do nich dotrzeć.

Powiedzieliśmy, że będziemy dbali o polską godność, będziemy się przeciwstawiali dyfamowaniu Polaków, i tu wewnątrz, i w skali międzynarodowej. I nie tylko żeśmy to uczynili, nie tylko podjęliśmy odpowiednią politykę, ale także uzyskaliśmy sukcesy. Pierwszy września tego roku był tych sukcesów doskonałym przykładem - mówił szef PiS, nawiązując do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dodał, że osiągnięto także inne sukcesy, wskazując deklarację polsko-izraelską.

Takich dokumentów nikt przedtem nie był w stanie stworzyć i uzyskać zgody obydwu stron. To dokument przełomowy, choć może dzisiaj w Polsce niedoceniany. Tam jest mowa nie tylko o antysemityzmie, ale także o antypolonizmie - podkreślił.

Prezes Kaczyński zaznaczył jednocześnie: Droga, która jest przed nami jest jeszcze długa, bo Polakom należy się to, by żyli jak ludzie na zachód od naszych granic; to nasz cel, który jest osiągalny.

Prezes PiS kontynuując wątek spełnionych obietnic. Wskazywał, że jego ugrupowanie będzie dbało o bezpieczeństwo Polaków w wymiarze militarnym. Wzmocniliśmy nasze siły zbrojne i wzmacniamy je nadal - podkreślił - Przede wszystkim umocniliśmy nasze sojusze i wprowadziliśmy wojska Paktu Północnoatlantyckiego na nasze ziemie, w tym wojska amerykańskie.

Kaczyński powiedział, że PiS zadbało także o bezpieczeństwo w wymiarze gospodarczym, a przede wszystkim energetycznym doprowadzając do tego, że zależność Polski "od dostaw węglowodorów ze Wschodu bardzo spadła, a za chwilę w ogóle już jej nie będzie".

