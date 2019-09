​Dramatyczna sytuacja w Garwolinie na Mazowszu. 30-letni mężczyzna wszedł przez okno do mieszkania na trzecim piętrze i zgwałcił młodą kobietę - informuje egarwolin.pl.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Czajkowski / PAP

Do sytuacji doszło w niedzielę 8 września na jednym z garwolińskich osiedli. 30-letni mężczyzna wszedł przez otwarte okno do mieszkania na trzecim piętrze. Tam zgwałcił 26-letnią kobietę.

Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu. Był pod wpływem alkoholu. Nie wiadomo jednak, czy gwałtu również dokonał będąc nietrzeźwym.

30-latek usłyszał zarzut doprowadzenia do obcowania płciowego przy użyciu przemocy. Marcin Ignasiak z prokuratury rejonowej zaznacza, że nie jest to równoznaczne, że zostanie przeciwko niemu skierowany akt oskarżenia. Mężczyzna nie trafił do tymczasowego aresztu.

Gwałcicielowi grozi do 12 lat więzienia.