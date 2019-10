​Dotychczasowy senator, popierany przez PiS Grzegorz Bierecki, został ponownie wybrany na senatora w okręgu nr 17 obejmującym Białą Podlaską oraz powiaty bialski, radzyński i parczewski (Lubelskie) - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji. Bierecki uzyskał 59,06 proc. głosów.

Grzegorz Bierecki został ponownie wybrany na senatora / Tomasz Gzell / PAP

PKW na swojej stronie internetowej zamieściła dane ze wszystkich 237 obwodowych komisji wyborczych w okręgu 17. Bierecki uzyskał 68 666 głosów (59,06 proc.).



Jego rywal, były marszałek woj. lubelskiego, Sławomir Sosnowski (PSL) uzyskał 47 596 głosów (40,94 proc.).



Bierecki ma 56 lat, zasiada w Senacie od 2011 r. Nie należy do partii politycznej, jest popierany przez PiS. Jest współtwórcą spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) w Polsce.



W latach 1992-2012 był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Sopocie, w okresie 2012-14 pełnił funkcję przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. Od 1996 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. Od 2008 r. jest prezesem SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu. W latach 2001-13 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2013 do 2015 r. był przewodniczącym World Council of Credit Unions Inc. (Światowa Rada Związków Kredytowych) w Madison (USA).