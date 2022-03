Pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu Aleksander Krasnojarcew ukrył się w stodole. Nakrył go w niej właściciel – Rosjanin bez skrupułów zabił nieuzbrojonego cywila. Został pojmany i podczas przesłuchania zeznał, jak zrzucał bomby na Czernihów. Teraz burmistrz tego miasta apeluje do prezydenta Zełenskiego, by rosyjskiego pilota potraktować jak więźnia, a nie jeńca wojennego, który mógłby podlegać wymianie.

Zniszczone w bombardowaniu mieszkanie w Czernihowie / NATALIIA DUBROVSKA / PAP/EPA

W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o sytuacji jeńców wojennych i to po obu stronach. W mediach wypłynął film, który ma pokazywać, jak Ukraińcy strzelają w kolana rosyjskim więźniom wojennym. Władze Ukrainy wszczęły dochodzenie w sprawie tego zajścia.

Teraz głośno jest o ujawnionym zapisie wideo z przesłuchania rosyjskiego majora Aleksandra Krasnojarcewa. Pilotował on maszynę, która została zestrzelona nad Czernihowem. Uratował się, bo wyskoczył na spadochronie. Wylądował na czyimś podwórku, a następnie schował się w stodole. Tam nakrył go rolnik, którego Krasnojarcew zabił swoim pistoletem.

"Jakiś człowiek mnie gonił, miał widły czy coś podobnego. Ja użyłem broni. To był odruch" - mówił podczas przesłuchania major.

Teraz mer miasta Władysław Atroszenko w emocjonalnym wystąpieniu telewizyjny zaapelował do władz w Kijowie, by piloci rosyjskich samolotów nie podlegali wymianie jeńców wojennych.

"Zwracam się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Reprezentuję wszystkich mieszkańców Chernihowa" - zaczął tymi słowami mer Czernihowa.

Aleksander Krasnojarcew mówił na przesłuchaniu, że nie wiedział, iż zrzucane przez niego bomby spadają na zamieszkałe tereny.

"Rosyjscy piloci kłamią, jak mówią, że nie wiedzieli, co bombardowali" - mówił burmistrz miasta, w którym od rosyjskich pocisków zginęło 400 cywilów, nie ma w nim wody, gazu ani elektryczności.

"To jest zagłada cywilów, to jest zagłada miasta Czernihów" - wyjaśniał mer Atroszenko.

Zniszczony budynek mieszkalny w Czernihowie / NATALIIA DUBROVSKA / PAP/EPA

Chce on, by piloci, którzy brali udział w bombardowaniu, stanęli przed sądem i nie podlegali wymianie jeńców wojennych, dzięki czemu mogliby spokojnie wrócić do Rosji i żyć sobie dalej.

"On zdaje sobie sprawę z tego, że zrzucał na miasto 500-kilogramowe bomby. Sprawcie, by pozostał w ukraińskim więzieniu" - mówił burmistrz i opowiadał o tym, że majorowi pozwolono zadzwonić do rodziny.

"Zadzwonił do swoich dzieci i spytał, co u nich słychać. Możecie sobie to wyobrazić? Do swoich dzieci w Moskwie, czy gdzie tam on dzwonił. Dlaczego ani razu nie zapytał, co słychać u mieszkańców Czernihowa?" - pytał retorycznie Władysław Atroszenko.

Sytuacja w Czernihowie jest dramatyczna. Miasto opuściła połowa mieszkańców. Zostały przede wszystkim osoby wymagające opieki, które nie mają dokąd uciec.

Ludzie, którzy zostali w mieście, gotują jedzenie na ulicy, zwłoki godzinami leżą na chodnikach - alarmuje mer miasta.

Zburzone są obiekty cywilne: szkoły, szpitale, stadiony i biblioteki.