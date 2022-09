"​Mamy wystarczające zapasy węgla, więc możemy pomóc naszym polskim braciom przygotować się do tej zimy" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że polecił rządowi opracowanie możliwości pilnej dostawy do Polski 100 tys. ton węgla.

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas odsłonięcia tablicy umieszczonej w Alei Odważnych na dziedzińcu przed parlamentem w Kijowie - 9 września 2022 r. / Viktor Kovalchuk / PAP

W następstwie wczorajszych uzgodnień z premierem Mateuszem Morawieckim przeprowadziłem naradę na temat wsparcia naszych polskich braci tej jesieni i zimy w kwestii współpracy energetycznej - powiedział Zełenski na opublikowanym w sobotę wieczorem nagraniu.

Prezydent poinformował o przyspieszeniu remontu linii energetycznej pomiędzy Chmielnicką Elektrownią Atomową a Rzeszowem. Przypomniał, że za pomoc Ukraińcom Rzeszów został uhonorowany wiosną tytułem "miasta-ratownika". Zełenski zaznaczył, że prace remontowe mają zakończyć się do 8 grudnia, a "Polska ma otrzymać potrzebną ilość energii".

Oczywiście to wszystko będzie możliwe pod warunkiem utrzymania normalnej kontroli Ukrainy nad Zaporoską Elektrownią Atomową - zauważył. Elektrownia jest zajęta przez siły rosyjskie.

Prezydent poinformował też, że polecił rządowi opracowanie możliwości pilnej dostawy Polsce 100 tys. ton węgla. Mamy wystarczające zapasy i możemy pomóc naszym braciom przygotować się do tej zimy - zapewnił szef ukraińskiego państwa.

"Przydało by nam się trochę prądu z Ukrainy"

W piątek w Kijowie z prezydentem Zełenskim spotkał się premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits. Szef polskiego rządu mówił na konferencji prasowej, że "ze względu na embargo na rosyjski węgiel, ściągamy ten węgiel z całego świata".

Aby go nie spalać w polskich elektrowniach, przydało by nam się trochę prądu z Ukrainy, o ile oczywiście będzie to możliwe. Ale usłyszałem od pana prezydenta, że tak, będzie to jak najbardziej w krótkim czasie możliwe - oznajmił w piątek Mateusz Morawiecki. Jak przyznał, taka pomoc jest Polsce potrzebna.

Pan prezydent (Zełenski - przyp. red.) pokazał, jak świetnie rozumie naszą sytuację, koniczność współpracy na wielu odcinkach, również gospodarczym - stwierdził polski premier po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Morawiecki zapewnił, że wierzy w to, że pomoc kierowana do Ukrainy w postaci dostaw broni, a także organizowanie pomocy finansowej, będzie skuteczna i doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy.

Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego - zadeklarował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.